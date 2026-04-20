Contraloría revela lista de municipios que más gastaron en celebraciones no justificadas entre 2024 y 2025

La Contraloría General de la República difundió el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22, documento que examina los gastos municipales asociados a celebraciones durante 2024 y 2025.

Desde la entidad fiscalizadora precisaron que este análisis contempló conmemoraciones de carácter tradicional. Entre las fechas evaluadas se encuentran el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día Internacional de la Mujer, el Día de las Infancias y el Día del Adulto Mayor, además de otras efemérides similares.

Por el contrario, el documento dejó fuera de la revisión aquellas celebraciones que poseen un respaldo legal o que son transversales en el país, como los aniversarios comunales, Año Nuevo, Navidad y Fiestas Patrias.

La razón para excluir estos eventos radica en su comprobado impacto turístico y económico. De este modo, la lupa del ente contralor se centró exclusivamente en las acciones que "no cuentan necesariamente con una justificación normativa, cultural o de desarrollo comunal, tal como lo exige la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades".

Un hallazgo preocupante que arrojó el CIC N°22 es que ciertas municipalidades desembolsaron más fondos en este tipo de eventos que en la propia asistencia social dirigida a personas naturales. Frente a este escenario, se anunció que dichas administraciones enfrentarán procesos de fiscalización y se exponen a eventuales exámenes de cuentas.

Al respecto, la institución de control fue enfática en recordar que "este tipo de gastos debe estar directamente vinculado al cumplimiento de funciones municipales y orientado al interés general de la comunidad, evitando desembolsos excesivos o injustificados".

LOS MUNICIPIOS QUE LIDERAN LOS DESEMBOLSOS

En 2024, el promedio nacional de gasto era de $51 millones, y se identificaron a 118 municipios que —según el CIC N.º 22— superaron aquello en celebraciones no justificadas normativamente. Los gobiernos comunales que están en los 10 primeros son:

Municipalidad de Vitacura: $543.124.462 Municipalidad de Alto Hospicio: $401.003.104 Municipalidad de Padre Las Casas: $390.845.996 Municipalidad de Valparaíso: $290.792.738 Municipalidad de La Unión: $265.168.859 Municipalidad de Padre Hurtado: $246.276.958 Municipalidad de El Quisco: $230.159.756 Municipalidad de Renca: $223.310.605 Municipalidad de Las Condes: $214.387.673 Municipalidad de La Florida: $208.721.835

Mientras queen 2025, el promedio nacional de gasto fue de $38 millones, siendo 104 municipios que superaron aquelloen celebraciones no justificadas normativamente. Las primeras municipalidades en la lista son:

Municipalidad de Copiapó: $338.778.168 Municipalidad de Coquimbo: $293.253.141 Municipalidad de Antofagasta: $275.943.951 Municipalidad de Iquique: $260.787.222 Municipalidad de Providencia: $231.991.960 Municipalidad de Alto Hospicio: $223.736.858 Municipalidad de Padre Hurtado: $198.461.836 Municipalidad de Padre Las Casas: $194.520.855 Municipalidad de Arica: $188.293.852 Municipalidad de Mejillones: $188.115.677

A modo de cierre, y frente a las repercusiones del informe, la Contraloría General de la República recalcó que "comprendemos la inquietud que esta situación puede generar en la comunidad universitaria y por eso nuestra intención es informar adecuadamente los hechos que vayan ocurriendo en relación con la situación ya conocida. Cualquier antecedente relevante será comunicado oportunamente a través de los medios institucionales".

PURANOTICIA