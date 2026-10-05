Gobierno decreta tres días de duelo nacional por crimen del carabinero Jaime Urrea en Quilleco

El Gobierno decretó tres días de duelo nacional por la muerte del sargento Jaime Urrea, asesinado en la comuna de Quilleco, región del Biobío, en un procedimiento por violencia intrafamiliar.

En su cuenta de X, el Ministerio del Interior informó que "como Gobierno, decretamos tres días de Duelo Nacional los días 5, 6 y 7 de octubre, por el fallecimiento del Sargento 2° de Carabineros Jaime Ariel Urrea Burgos, quien perdió la vida en el cumplimiento de su deber".

"Acompañamos a su familia, seres queridos y a toda la institución de Carabineros en este momento de profundo dolor", añadió.

Previamente, también en X, el Presidente José Antonio Kast expresó que "con profundo dolor lamento la muerte del Sargento 2° Jaime Urrea, asesinado en Quilleco, mientras auxiliaba a una víctima de violencia intrafamiliar. Fueron 18 años al servicio de Chile y protegiendo a los chilenos".

"Todo mi apoyo a su familia y a Carabineros de Chile. Que caiga todo el peso de la ley sobre el asesino", añadió el Mandatario.

Según confirmó la institución, el fallecimiento del sargento Urrea se produjo tras ser atacado con un arma de fuego mientras adoptaba un procedimiento por violencia intrafamiliar. Luego de recibir un impacto de escopeta fue trasladado a un recinto asistencial donde falleció. El autor del disparo está detenido.

Este caso se suma al del cabo segundo Christopher Andrés Aguilera Hernández, ascendido de manera póstuma a suboficial mayor, asesinado de un balazo en la cabeza el 27 de setiembre pasado en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana, por un delincuente de nacionalidad venezolana que fue abatido por los efectivos.

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