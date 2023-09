Consejo Nacional de Desarrollo Territorial: "Hay 7 mil permisos de edificación otorgados en zonas de riesgo"

La urbanista Paola Jirón, presidenta del recién constituido Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (CNDT), analizó los desafíos que enfrenta la entidad que fusiona el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y el Consejo de Desarrollo Rural (CNDR).

"Yo vengo del mundo académico, y ahí la vida es más lenta", comentó Jirón a El Mercurio, refiriéndose a su transición desde la academia a la presidencia del CNDT. La creación de este ente ha sido un tema mediático durante la última semana, y Jirón reflexionó sobre los retos que implica coordinar el desarrollo territorial en un país donde los ministerios y las políticas funcionan de manera separada.

"Es difícil pensar territorialmente cuando hay ministerios y políticas que funcionan súper separadas. Y me ha tocado tener que enfrentar miradas interdisciplinarias, así que no es tan fácil. El lenguaje cambia, las formas de trabajo cambian, y eso va a ser un desafío. Cómo poder instalar temas, enfoques, miradas, lenguajes. Porque eso es lo que está cambiando: estamos cambiando de paradigma, y eso es lo entretenido también. Empezar a poner temas que quizás no estaban tan presentes", reflexionó.

La académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile también se refirió a la complejidad de gestionar un organismo con 49 integrantes y explicó que se trabajará en comisiones para abordar los temas específicos relacionados con el desarrollo urbano y rural. Además, enfatizó la importancia de que este consejo pueda influir en las decisiones gubernamentales.

"Hay tres políticas concretas que tenemos que trabajar (...), que van a requerir mucho diálogo y acuerdos por parte de los ministerios. Por eso es tan importante que los ministerios sean parte del Consejo, porque no son solamente expertos discutiendo solos, sino que están las personas que van a tomar decisiones", afirmó.

En relación con el impacto del cambio climático en las ciudades, la doctora en planificación urbano-regional destacó la necesidad de repensar el diseño urbano y la importancia de considerar la elevación del nivel del agua en Chile y la exposición a amenazas como incendios forestales.

ZONAS DE ALTO RIESGO

Además, la presidenta del CNDT se refirió a la construcción en zonas de alto riesgo y la necesidad de actualizar los planos reguladores para garantizar la seguridad de las viviendas y los habitantes en áreas vulnerables.

"Probablemente, se va a tener que revisar muy bien si es posible seguir dando permisos de edificación en zonas que son de alto riesgo. El sistema de indicadores que genera el Consejo ha visto que con los planos de riesgo hay 7.000 permisos que ya han sido otorgados en esos lugares, en zonas de alto riesgo en Chile, entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Es muchísimo. Hay que revisar bien cuáles son, dónde están, cómo se van a mitigar esos posibles daños", indicó Jirón.

De acuerdo a información proporcionada por el Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano (Siedu), anualmente se autorizan al menos 7.000 nuevas viviendas en áreas propensas a inundaciones por tsunami, y aproximadamente 1.5 millones de residentes se encuentran en zonas de riesgo por amenazas de incendios forestales.

"Creo que lo que nos da este dato es que no es puntual. No hablamos de un caso específico en general. Lo que como Consejo podemos pensar es una mirada mucho más amplia a las políticas públicas, mucho más general y a futuro. Entonces, este tipo de situaciones, lo que está sucediendo, nos da pie para discutir estas temáticas de una manera mucho más acabada, mucho más detallada sobre todo y con más urgencia", concluyó.

