Consejo Fiscal Autónomo advierte que la megarreforma proyecta déficits fiscales hasta 2031

La presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides, expuso ante la comisión de Hacienda del Senado una serie de observaciones respecto de la denominada megarreforma impulsada por el Gobierno, advirtiendo que el proyecto contempla déficits fiscales al menos hasta 2031, incluso considerando los efectos positivos esperados sobre el crecimiento económico.

Durante su presentación, la titular del organismo sostuvo que la iniciativa presenta riesgos relevantes para las cuentas públicas en el corto y mediano plazo.

"A su vez, compromete gasto fiscal con alta certeza en el corto plazo y reduce ingresos permanentes, mientras que los efectos positivos dependen de ingresos futuros más inciertos asociados al crecimiento, lo que podría traducirse en un deterioro del balance fiscal si este no se materializa en la magnitud y velocidad estimadas", añadió el CFA.

El organismo también alertó que el actual escenario de estrés fiscal de corto y mediano plazo exige que el Informe Financiero (IF) del proyecto sea elaborado bajo un criterio de prudencia fiscal.

Posteriormente, Paula Benavides explicó que la propuesta que impulsa en el Congreso el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, combina medidas de gasto, modificaciones tributarias y mecanismos de simplificación regulatoria, con el objetivo de elevar el crecimiento tendencial de la economía.

Asimismo, indicó que el Informe Financiero considera que el impacto fiscal de la iniciativa está vinculado tanto a efectos directos como a efectos indirectos o de segunda vuelta, derivados del eventual mayor crecimiento económico.

El CFA valoró que el proyecto tenga como eje central el impulso al crecimiento económico y contemple medidas destinadas a mejorar la eficiencia del gasto público, señalando que ambos elementos son fundamentales para fortalecer la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo.

En esa línea, recordó que una de sus recomendaciones permanentes ha sido avanzar hacia un Balance Estructural (BE) equilibrado, sustentado en una combinación de factores como el aumento del crecimiento tendencial, nuevos ingresos tributarios, ganancias permanentes de eficiencia, ajustes del gasto y una reducción de la evasión y la elusión tributaria.

Sin embargo, el organismo insistió en sus reparos respecto de las proyecciones fiscales asociadas a la iniciativa.

"No obstante, el IF del proyecto presenta déficits fiscales al menos hasta 2031, incluso considerando el efecto crecimiento, pese a que proyecta superávit en el largo plazo (…) Esto cobra particular relevancia en el contexto de un nuevo escenario fiscal, en donde no hay holguras fiscales y la incertidumbre es elevada".

En ese contexto, el CFA reiteró que uno de los principales riesgos de la propuesta radica en el descalce entre los costos fiscales inmediatos y los beneficios esperados a futuro, especialmente si el crecimiento proyectado no se concreta en los términos estimados.

Pese a estas advertencias, el organismo volvió a valorar la orientación general de la iniciativa, destacando que incorpora medidas destinadas a estimular la actividad económica y que se complementan con esfuerzos de ajuste del gasto público.

Al cierre de su presentación, el CFA enfatizó que será necesario adoptar medidas adicionales para fortalecer la consolidación fiscal.

El CFA indicó que "se requeriría de un mayor esfuerzo fiscal para avanzar hacia una trayectoria de consolidación, lo que debiera reflejarse en el decreto de política fiscal y en las acciones correctivas asociadas al desvío de la meta de BE 2025 que fueron presentadas en el Informe de Finanzas Públicas".

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