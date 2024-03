Consejo de Defensa del Estado resolvió no sumarse a la querella contra el general director de Carabineros Ricardo Yáñez

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) resolvió no querellarse contra el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, pues estimó que actuó conforme a las facultades que tenía y que no habría tomado conocimiento de hechos concretos de violaciones a los derechos humanos en el estallido social.

Según consigna este martes El Mercurio, tras la renuncia del exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, comenzó a ser cuestionada la permanencia de Yáñez, quien será formalizado el próximo 7 de mayo por eventuales delitos de omisión o responsabilidad de mando en el marco de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido.

A diferencia de lo ocurrido con el exdirector de la PDI, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) resolvió no presentar una querella contra Yáñez.

En el caso de Muñoz, luego que se conocieran los antecedentes que lo vinculaban con el abogado Luis Hermosilla en el marco de la investigación del Caso Audios, el CDE informó el acuerdo de su Comité Penal para presentar una acción en su contra.

En cambio, respecto a Yáñez, la mayoría de los consejeros del CDE consideró que no había mérito para una acción penal de la entidad, esto tras analizar antecedentes de la fiscalía, argumentando que actuó conforme a las facultades que tenía y que no habría tomado conocimiento de hechos concretos.

De esta forma, el organismo concluyó que Yáñez colaboró desde su cargo de director del Departamento de Orden y Seguridad, con diversas acciones.

Debido a esto y otros argumentos, el CDE decidió no hacerse parte del proceso y no participar en la formalización de la máxima autoridad de Carabineros, esto siempre y cuando no surjan nuevos antecedentes que lo hagan necesario.

