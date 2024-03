Confuso incidente en Colina: PDI dispara por error a padre e hijo y víctimas creyeron que era una encerrona

Funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) dispararon a un vehículo en el que iban un padre y su hijo en la comuna de Colina, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este sábado en la esquina de Los Criadores con El Apero, cuando personal policial encontró un automóvil de similares características a uno que había intentado realizar una encerrona en el sector.

El Felipe Olivari de Fiscalía Centro Norte comentó que, según la versión de los funcionarios de la PDI, “el vehículo que perseguían casi atropella a dos personas, por lo tanto, ellos hacen uso de sus armas de servicio, disparan en varias oportunidades contra este vehículo”.

“Finalmente se detiene y los dos ocupantes del auto particular resultaron con lesiones, cada uno con dos impactos de bala, uno con una herida en el rostro, el otro en la zona lumbar, afortunadamente sin riesgo vital y siendo intervenidos para extraerle los proyectiles en estos momentos en el Hospital San José", añadió.

En esta línea, el persecutor explicó que el vehículo no registraba encargo por robo ni se encontraron especies ilícitas al interior.

En conversación con Mega, familiares del padre e hijo que resultaron heridos aseguró que los funcionarios no se identificaron y que "con lo que pasó con el venezolano Ojeda y los falsos PDIs pensaron que podía ser todo falso y les querían hacer una encerrona, por eso no se detuvieron. Solo al final encendieron la baliza".

"Les dispararon en 20 ocasiones. Totalmente injustificado. Mi tío recibió disparos en el pómulo y hombro, mientras que mi primo muslo y dos por la espalda, uno de los cuales le perforó intestino y la otra alojada en el estómago", detallaron

La Fiscalía instruyó a Carabineros para que realice las pericias correspondientes en este caso.