Confederación Nacional de Dueños de Camiones se mantiene en "alerta" y respalda movilizaciones ante alza de combustibles

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) reunió este lunes a dirigentes de Santiago y regiones en una asamblea convocada “ante la total incertidumbre” generada por los precios de los combustibles y las nuevas alzas aplicadas en las últimas semanas.

El gremio recordó que el 16 de abril se concretó un aumento de 20 $/lt en la gasolina, anunciado por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), al que se sumó un alza de 36,5 $/lt en el diésel.

A través de una declaración pública, la entidad que agrupa a los transportistas advirtió sobre su postura frente a la contingencia económica. En el documento, la CNDC enfatizó que "se mantiene la alerta total de sus asociaciones gremiales en todo Chile mientras sigan aplicándose nuevos aumentos de precios del diésel".

En la misma línea, la organización entregó su apoyo explícito a las medidas de presión adoptadas por el sector. Sobre este punto, declararon: "Respaldamos las manifestaciones o movilizaciones de los camioneros, y se reconoce como legítima la molestia por las alzas, cuyo aumento ya suma un 65% respecto a los valores que había a mediados de marzo".

Finalmente, el llamado de la agrupación se dirigió hacia quienes contratan sus servicios, exigiendo que se tome en cuenta la actual realidad económica. El texto concluye pidiendo que "los mandantes o generadores de cargas tanto públicos como privados, deben considerar lo anterior, así como el nuevo escenario generado por las alzas de los combustibles, y, actuando en forma consecuente, aplicar los ajustes tarifarios correspondientes a los precios de los fletes".

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