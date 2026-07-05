Conductor fallece tras volcamiento en San Bernardo: SIAT investiga causas

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros realiza diligencias para esclarecer las circunstancias de un accidente registrado durante la madrugada de este domingo en la comuna de San Bernardo, que dejó como saldo una persona fallecida.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:40 horas en Camino Padre Hurtado, cuando un furgón y un vehículo station wagon, ambos en dirección al sur, impactaron por causas que aún son investigadas.

Tras la colisión, el conductor del station wagon perdió el control del automóvil, que terminó volcado a varios metros del lugar del impacto.

El capitán de Carabineros Juan Gormaz explicó que "a raíz de una colisión entre un furgón y un station wagon, el conductor de este último pierde el control de su móvil, volcándose en una distancia no menor, donde lamentablemente fallece".

Equipos de Bomberos y del SAMU acudieron a la emergencia e intentaron auxiliar a la víctima, pero el conductor murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas. En tanto, el chofer del furgón fue derivado al Hospital El Pino para la constatación de lesiones.

Por disposición del Ministerio Público, la SIAT quedó a cargo de los peritajes con el objetivo de determinar la dinámica del accidente y establecer las responsabilidades que correspondan.

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