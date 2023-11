Condenan a 12 años de cárcel a ex PDI por homicidio de subinspectora Valeria Vivanco

El Sexto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago condenó a 12 años de cárcel a el exfuncionario de la Policía de Investigaciones (PDI), Leonel Contreras, por el homicidio de la subinspectora Valeria Vivanco, ocurrido en 2021.

Este miércoles, el tribunal declaró culpable al exdetective por efectuar los disparos que dieron muerte a Vivanco en medio de un procedimiento en la comuna de La Granja.

En la acusación, el fiscal Christian Toledo señaló que "la subinspectora Valeria Vivanco desciende desde el asiento del copiloto en que se encontraba y lo mismo hace el acusado, detective Contreras Canales, que iba sentado como pasajero tras ella, ambos con sus placas identificatorias y sus armas de servicio desenfundadas y empuñadas, solicitando que los ocupantes del vehículo descendieran para efectuar el control de identidad respectivo".

“En dichas circunstancias, el conductor del vehículo fiscalizado acelera intempestivamente para huir del lugar, momento en el cual sin existir amenaza real o peligro inminente para la seguridad de alguno de los funcionarios policiales o sin que existiera causa o motivo suficiente, el acusado Leonel Contreras Canales de manera directa e intencional procedió a efectuar un disparo con su pistola fiscal, impactando a su compañera Valeria Vivanco Carú, quien resulta lesionada en su zona torácica con entrada y salida de proyectil, lesiones que, posteriormente, le causan la muerte", relató el persecutor.

Cabe señalar que al inicio del juicio oral en su contra, Contreras renunció a su derecho a guardar silencio y sostuvo que el 13 de junio de 2021, "mientras me encontraba trabajando con mi equipo de trabajo, realizamos un control vehicular, donde resulta fallecida la funcionaria Valeria Vivanco y posterior a eso, me sindican la responsabilidad a mí. Quiero decir ante todos los presentes que yo no maté a Valeria Vivanco”.

