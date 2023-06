Condena transversal de parlamentarios a filtración reconocida por Miguel Mellado

Repudio transversal provocó la confesión del diputado Miguel Mellado (RN) en cuanto a haber sido él el autor de la filtración de lo conversado con el presidente Gabriel Boric en la reunión de carácter privada que sostuvieron parlamentarios en el palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar, durante la noche del martes pasado.

La diputada Ericka Ñanco (RD) señaló que "esto daña profundamente las confianzas, sobre todo para quienes buscamos soluciones para la región de La Araucanía. Lamento la filtración del audio por parte del diputado Miguel Mellado. Valoro el reconocimiento, pero luego de condenar el hecho en distintos medios, agrava la situación, pues mentir es una forma de violencia. Que la mesa de la Cámara y el Gobierno actúen prontamente".

Por su parte, la senadora Isabel Allende (PS) dijo que "qué vergüenza, diputado Mellado, ¿cuál es la buena fe de grabar una reunión privada con el Presidente y entregarla a los medios? ¿Dónde queda la confianza? ¿Dónde están los límites de la ética o todo se vale? ¿Lo reconoce ahora por la denuncia a la justicia?".

En tanto, la diputada Emilia Schneider (CS), expresó que "durante el día el diputado Mellado decía que era lamentable y que se quebraran las confianzas por los audios filtrados del presidente Boric. Ahora reconoce que fue él. Impúdico y mentiroso. Todo el rigor de la ley y las sanciones que nuestro país establece, nada más ni nada menos".

Asimismo , el diputado Mauricio Ojeda (Republicanos) señaló que "reconozco en Miguel Mellado el esfuerzo, el sacrificio que ha hecho durante muchos años. Valoro que haya sido capaz de reconocer que él se equivocó".

Además, la jefa de bancada del Partido de la Gente (PDG), Karen Medina, dijo que “me extraña tremendamente la actitud de mi colega Mellado. Lamentablemente, aquí hay un delito que se sanciona en el Código Penal. Espero que el Gobierno considere hablar con él y considere también su mala acción y no sea igual como actúa la oposición que siempre está pidiendo cabezas, siempre lo está cuestionando todo. Si bien, es su labor, muchas veces lo hacen sólo por puntos políticos y con el afán de construir soluciones".

Finalmente, el diputado Stephan Schubert (Republicano) afirmó que “una filtración como la ocurrida me parece una falta de respeto y de muy mal gusto. Me sorprendió mucho el enterarme que había sido el diputado Mellado. Él explicaba las condiciones y en el contexto en el cual hizo la grabación y la envía a los medios o la difunde (…) me impacta porque era un diputado al que yo respeto".

