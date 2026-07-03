Concretan sexto vuelo de expulsión de migrantes en vuelo de la FACh: 37 colombianos y 8 dominicanos

El Gobierno concretó su sexto vuelo de expulsión de migrantes que estaban en situación irregular o con antecedentes policiales en nuestro país.

La operación fue ejecutada en un avión Boeing 737 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), con apoyo de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con la Subsecretaría del Interior y el Servicio Nacional de Migraciones.

Se trata de 45 extranjeros, 37 ciudadanos de Colombia y 8 de República Dominicana, quienes fueron acompañados por un funcionario de la PDI.

Respecto al procedimiento, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que "esto significa que a la fecha, el 2026 se han registrado 112 expulsiones, lo que supera en un 3% el total anual del 2022, donde se materializaron 1070 expulsiones y donde se supera en un 16% lo que se hizo en todo el 2023, donde seizaron 946 expulsiones".

Añadió que "también supera estando a 3 de julio en un 0,2% las expulsiones materializadas durante todo el 2024... y finalmente representa el 87% del total anual del 2025 donde se desarrollaron o se materializaron 1267 expulsiones. Todo esto tener cuenta que falta prácticamente toda la segunda parte del año”.

Sobre la composición del sexto vuelo de expulsión, se detalló que si bien estuvo conformado por expulsiones administrativas, algunos de los pasajeros contaban con antecedentes penales previos: siete ciudadanos colombianos registraban historial por tráfico de drogas y un ciudadano dominicano presentaba una condena por abuso sexual.

En este último caso, el delito fue cometido en el año 2020, recibiendo una condena de 5 años de presidio que terminó de cumplir en 2026, dando paso inmediato a su decreto de expulsión.

(Imagen: @PDI_CHILE)

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