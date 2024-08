Concejal Felipe Cruz fue formalizado tras agredir a secretaria general de RN, Andrea Balladares

El concejal por Recoleta, Felipe Cruz (independiente), fue formalizado y recibió una multa tras ser acusado de agredir a la secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Balladares.

El ex RN fue formalizado por lesiones menos graves, pero la jueza del caso estimó que el delito constituía lesiones leves, lo que implica una falta penal sin medidas cautelares.

El edil habría llegado hasta la sede de RN, donde, evidentemente ofuscado, exigió hablar con el presidente del partido, Rodrigo Galilea o con Balladares. Esta última habría aparecido en ese instante, momento en que se habría registrado la agresión, la que fue calificada por la presidenta del Tribunal Supremo de la colectividad, Katherine Martorell, como “dolorosa e indignante”.

Tras la formalización del concejal, la diputada Ximena Ossandón (RN) manifestó que “uno queda un poco impresionado justamente porque como que se relativiza la situación. Pero más allá de la multa o la sanción que no nos compete a nosotros, uno tiene que respetar lo que diga la justicia, yo en lo personal me quedo con la reacción y la condena general que existió al caso”.

“Yo creo que a pesar de todo al concejal Cruz esto no le va a salir gratis. Y yo me quedo con esta sensación de que hoy día el mundo se está movilizando transversalmente para hacer juicios públicos sobre estas situaciones que no se deben nunca volver a repetir. La violencia no es un camino aceptable, menos de hombre a mujer”, recalcó.

Asimismo, sostuvo que como bancada “nos hemos sentido bastante apoyados porque en general todo el mundo. Hemos visto cartas de muchas mujeres a lo largo de todo Chile haciendo un respaldo a esta situación, a Andrea Valladares, y nosotros como partido nos sentimos respaldados también y con eso nos quedamos”.

“Si bien la justicia tal vez no aplica lo que a uno le gustaría, pero en definitiva la ciudadanía también hoy día hace un juicio fuerte e importante en esta materia”, indicó.

