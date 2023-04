Con revisión del texto final, ex presidente Sebastián Piñera culminó declaración ante la fiscal Chong

Con el examen final del texto de su extensa declaración del martes, el ex presidente Sebastián Piñera culminó la diligencia a cargo de la fiscal Ximena Chong, quien lo investiga por presuntos delitos de lesa humanidad durante el estallido social

La diligencia se inició a las 15:00 horas del martes, cuando la fiscal Chong interrogó al ex mandatario por nueve horas en sus oficinas de Vitacura. Piñera estuvo acompañado por tres abogados de su confianza, entre ellos Samuel Donoso.

Chong destacó que "no tuvo resistencia a ninguna de las preguntas que se formularon. No guardó silencio, pese a conocer este derecho. No ejerció el derecho a guardar silencio. De hecho, en esta ronda de declaraciones que se iniciaron con más autoridades, la defensa del expresidente fueron los primeros en acceder a la realización de la diligencia en la fecha que nosotros propusimos".

Sobre los delitos imputados a Piñera, Chong detalló que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte lleva adelante dos investigaciones a cargo del fiscal regional Xavier Armendáriz: una de esas indagatorias es por delitos de lesa humanidad, "donde el ex presidente tiene la calidad de imputado, porque hay querellas nominativas a su respecto”.

“En paralelo, llevamos una investigación, también radicada en el fiscal regional Armendáriz, relativa a eventuales responsabilidades homicidas de los mandos de Carabineros, en esa investigación el ex presidente no es indagado directamente”, dijo.

Por su parte, el abogado Donoso indicó que "la declaración del Presidente se enmarca dentro de lo que ha sido el ánimo de él en esta causa, que es colaborar en todo lo que la Fiscalía determine“.

"Tenemos la convicción que el actuar en aquellos días tan complejos que fueron los posteriores al estallido social, siempre el actuar del Gobierno se enmarcó dentro de dos grandes puntos: que se produjera el control del orden público necesario para el país, pero siempre enmarcado dentro del respeto de los derechos humanos”, finalizó Donoso.

