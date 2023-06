Con el regreso de los protocolos pre-pandemia y 800 invitados, se realizará en Valparaíso la Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric

Entre parlamentarios, ministros y subsecretarios, también estará presente en el Congreso Nacional la ex presidenta Michelle Bachelet. En tanto, los ex mandatarios Sebastián Piñera, Eduardo Frei y Ricardo Lagos, presentaron sus excusas y no estarán en el acto.