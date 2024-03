Comunidad Judía en Chile condena marginación en Fidae y acusa que se "está demonizando a Israel"

Luego que el Gobierno anunciara a través del ministerio de Defensa, su decisión de excluir a Israel de la próxima versión de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae), la presidenta de la Comunidad Judía en nuestro país, Ariela Agosin, abordó la polémica.

“La ministra Tohá declaró respecto del incidente de la Fidae, de la decisión tan mala que ha tomado el Gobierno, que en la escala de prioridades lo primero son los derechos humanos, y yo estoy de acuerdo”, dijo.

“Ayer, cuando sale el informe de Naciones Unidas corroborando las violaciones, mutilaciones, las torturas a las que habían sido sometidas las mujeres de Israel el 7 de octubre y que siguen siendo violadas sistemáticamente aquellas que están en cautiverio aún, pensé que iban a salir a decir algo al respecto, iban a pedir la inmediata liberación de estas pobres mujeres y los demás que están viviendo un infierno. Sin embargo, no”, agregó.

“Lo que vemos es una decisión que es contraria a lo que se requiere en defensa y seguridad en Chile, pero más allá de eso, claramente impulsada por los que son los partidos que acompañan al Gobierno hoy en día, una decisión que además de ser errada como digo, transgrede también los derechos de los distintos países y discrimina de manera terrible a Israel, no considerando lo que este país ha sufrido y lo que está sufriendo”, añadió.

“Lo que se hace es demonizar a Israel, lo que se hace es discriminarlo y lo que se hace es boicotear, no al Estado de Israel, sino que a las empresas. Los mismos que señalan con el dedo a quienes hacen boicot en otros países a la población, hoy le están boicoteando a empresas israelíes”, agregó la presidenta de la Comunidad Judía en Chile.

“Francamente nos dejan a todos los chilenos y especialmente a la comunidad judía, en una desprotección absoluta, en una sensación de vulnerabilidad tremenda y eso sin contar el riesgo en el que han puesto al país estando hoy del lado contrario del que Chile siempre ha estado”, señaló Agosín.

“Recordemos que todos los países que han apoyado a Ucrania, salvo Chile, han estado con Israel, porque entienden todos los países del mundo democrático lo que se está jugando acá y los esfuerzos que se están haciendo en esta terrible guerra. Estamos muy decepcionados de lo que este Gobierno ha hecho. Ha ido mucho más allá de lo que nunca creímos”, terminó Ariela Agosin.

Pero no fue la única que se refirió a la decisión del Gobierno. También el embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, indicó a través de un tuit que “lamento, pero no me sorprende, que el Gobierno haya decidido desinvitar a las compañías israelíes a FIDAE2024”.

“La decisión perjudica aún más las relaciones bilaterales de más de 70 años, no sólo en defensa y seguridad, sino también en otras áreas como el manejo de recursos hídricos, la agricultura, salud, intercambio académico, ciencia y tecnología, etc”, agregó.

“Israel y los países democráticos, que desde el 7 de octubre nos han apoyado, no valoramos menos los derechos humanos que Chile. En el otro lado están Irán, Venezuela, Rusia, etc”, sostuvo Artzyeli.

“Desde el 7 de octubre la doctrina anti-israelí es aún más evidente. Incluso antes de que Israel respondiera a la masacre de Hamás, el Gobierno ya igualaba a Israel con Hamas y la Yihad Islámica”, explicó el embajador.

“Es triste que ésta doctrina haya llegado a tal punto que no se pueda condenar de forma categórica las atrocidades cometidas por terroristas palestinos de Hamás el 7.10 y solo culpar a Israel cuando se está defendiendo”, añadió.

“Ni siquiera ha habido condenas de las atrocidades de carácter sexual contra mujeres israelíes que hasta la ONU reconoció en un informe esta semana. Aún más, las llamadas al cese al fuego omiten una demanda de liberación de los secuestrados, entre ellos niños y mujeres”, concluyó el diplomático israelí.

