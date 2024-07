Comuna de Santiago homenajea a Carlos Caszely con calle con su nombre

Este sábado, la calle Arzobispo Valenzuela de la comuna de Santiago fue oficialmente renombrada como Carlos Caszely Garrido, en homenaje al destacado exfutbolista nacional. El evento tuvo lugar en el barrio San Eugenio, lugar donde el denominado “Rey del Metro Cuadrado” creció y forjó sus primeros recuerdos.

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, destacó la importancia de este reconocimiento, afirmando: “Hoy Santiago reconoce a uno de los mayores ídolos de la historia de nuestro país, a Carlos Caszely Garrido, una persona que ha sido un gran futbolista, un gran deportista, reconocido en nuestra comuna, en el país, en el mundo y, también quiero decir, una gran persona, una persona con compromiso social, que siempre recuerda de dónde viene”. La alcaldesa también recordó una conversación significativa con Caszely sobre el homenaje, subrayando su humildad y conexión con sus raíces.



En tanto, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, también presente en la ceremonia, rememoró con nostalgia los días en que Caszely brillaba en las canchas, inspirando a generaciones. “Para los que tenemos ya algunos años, seguramente recordamos cuando teníamos que prender ese televisor en blanco y negro, hacerlo unos 15 minutos antes por lo que se demoraba en conectar y tener el alicate a mano. Pero claramente para un joven, para un niño, tener ese estímulo de ver a un equipo competir, de ver a un jugador desplegarse de manera extraordinaria como lo han podido ver en las imágenes, resultó para muchos de nosotros muy motivante", indicó.

Por su parte, Carlos Caszely, visiblemente emocionado, aprovechó la ocasión para recordar sus orígenes y a su familia. Evocó historias de su infancia y destacó la influencia de sus padres y su hermana en su vida. “Oscar Jorge René del Carmen Caszely Carrillo Puebla Encina (su padre), con todos sus nombres y todos sus apellidos, contaba historias increíbles. Olga Elsa Garrido Vázquez, mi madre... Y de ahí nace, para mí, la mujer más inteligente con la que me ha tocado compartir, mi hermana Ana María, profesora normalista. Inteligente ella, con su cabecita, yo salí inteligente con los pies. Esa fue la diferencia”, relató.



Caszely también compartió anécdotas de su juventud, cuando junto a sus amigos formaron el equipo “Los Diablos Buenos” y construyeron su propia cancha en el barrio. Con lágrimas en los ojos, expresó su gratitud por el homenaje: “Es que estoy emocionado de verdad, muy emocionado porque soy un niño agradecido y un viejo de mierda agradecido. Agradecido del barrio que me dio a nacer, agradecido de la oportunidad que me dan de poder tener una calle con mi nombre, que seguramente será para toda la vida”.

El exfutbolista cerró su discurso recordando a su fallecida esposa, María de los Ángeles Guerra, resaltando el impacto de su pérdida en su vida: “El tiempo pasa, la vida pasa. Hay que levantarse, dicen. Cuesta levantarse cuando has tenido una compañera completa, una compañera total, cuesta levantarse. Pero ahí estamos, con el corazón negro pero aguerrido tratando de salir. Y saldremos adelante”.

La ceremonia concluyó con Caszely rememorando los innumerables partidos jugados en su barrio y los momentos felices de su niñez, reafirmando su vínculo con el lugar que lo vio crecer y convertirse en una leyenda del fútbol chileno.

PURANOTICIA