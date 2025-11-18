Presidente de la UDI dice que es una "exageración" afirmar que Chile Vamos "está muerto"

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, respondió a las declaraciones del expresidente de RN, Cristián Monckeberg, quien afirmó que Chile Vamos “cumplió su ciclo” tras los resultados de las últimas elecciones.

En conversación con Agricultura, el diputado señaló que “la lista parlamentaria que unía a la fuerza de José Antonio Kast con la de Johannes Kaiser y del Partido Social Cristiano, obtuvo un 23% de apoyo. Chile Vamos obtuvo 21%. Somos la segunda fuerza más votada y más fuerte en el Congreso”.

“Por lo tanto, decir que Chile Vamos está muerto, me parece una exageración, porque eso significa entonces que todas las demás fuerzas están muertas”, manifestó.

En ese sentido, el timonel de la UDI detalló “ellos sacaron 23% y nosotros 21%, insisto. Entonces, creo que esa es una interpretación, un poquito forzada, me parece que no se condice con el apoyo que tuvimos en las urnas hace 48 horas”.

“Creo que esa afirmación tiene más que ver con una contienda, legítima, por supuesto. Renovación Nacional en este minuto está en un proceso interno de elecciones. Yo creo que tiene más que ver con lo que está ocurriendo al interior de RN y por lo mismo yo no me voy a pronunciar”, complementó.

Finalmente, insistió en que Chile Vamos “obtuvo una gran votación, la segunda fuerza más importante en diputados, la primera fuerza más importante en senadores y, por lo tanto, decir que estamos muertos, la verdad es que no se condice con la realidad, en mi opinión”.

