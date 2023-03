Comisión Experta inicia sus funciones con íntima ceremonia y elección de presidente

Este 6 de marzo comienza de forma oficial el nuevo proceso de creación de una nueva Constitución. Al mediodía comenzará sus actividades la Comisión Experta, que es la encargada de realizar el anteproyecto de la carta magna. Sumado a ello, operará el Comité Técnico de Admisibilidad, cuya función es supervisar la redacción de la Comisión Experta, con el fin de que estos últimos no trasgredan los 12 acuerdos establecidos por los partidos.

Son 24 los representantes de la Comisión Experta elegidos por los partidos políticos, cuya instalación será con una íntima ceremonia.

Este órgano es el encargado de realizar el anteproyecto de la nueva constitución de Chile, que será clave para el trabajo del Consejo Constitucional, grupo que tendrá que ser escogido por votación ciudadana el 7 de mayo del presente año.

El primer procedimiento que deberá realizar la Comisión Experta es la elección del presidente y vicepresidente los cuales encabezarán la misma, situación que ya está siendo conversada.

La representante de Apruebo Dignidad, Magaly Fuenzalida, sostiene que en el oficialismo tienen la preferencia de que una mujer sea la que presida la mesa y que un hombre sea quien asuma la vicepresidencia.

En la derecha en cambio afirman que la persona que encabece la comisión tiene que ser de un perfil que sea capaz de ser un moderador de opiniones y que sea capaz de tener una escucha activa que trascienda el color político del representante, más allá del género.

De acuerdo a lo mismo, la ex subsecretaria de Prevención del Delito del segundo mandato del ex presidente Sebastián Piñera, que integra la comisión, comenta que no hay que sacar conjeturas antes de tiempo.

Sumado a ello, otro tema que preocupa a los expertos es el tiempo que tendrán para la construcción del anteproyecto, ya que tendrán 3 meses para terminar el mismo, pero no se sabe el tiempo que tendrán para presentar las normas.

Cabe recordar, es que de igual forma este 6 de marzo, comienzan sus labores el Comité Técnico de Admisibilidad, encargado de que no se trasgredan los 12 principios establecidos por los partidos.

