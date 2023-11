Comisión despachó presupuesto sin acuerdos en Salud, Educación y endeudamiento

La Comisión Especial Mixta del Congreso despachó el proyecto de ley del Presupuesto 2024, luego de cuatro días donde se abocó al estudio y votación de las partidas. No hubo acuerdos en varias de ellas y algunos programas fueron rechazados en Educación, Subsecretaría de Energía y Salud.



Además, se rebajó de la autorización de endeudamiento del Ejecutivo de US$19.500 millones a US$16.500 millones y se modificó articulado para suspender por un año la entrada en vigencia de los nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).



De este modo la iniciativa quedó en condiciones de ser analizada por ambas salas de la Cámara Baja y del Senado. El senador Ricardo Lagos Weber, presidente de la instancia mixta, valoró el debate pero, "no se pudieron superar algunas diferencias en Educación y Salud, pero creo que podremos llegar a un entendimiento a partir del lunes próximo", dijo.



De hecho, tras varias horas de negociaciones entre los parlamentarios y los titulares de las carteras de Salud y Hacienda, la partida del Ministerio de Salud fue aprobada con 19 votos a favor y una abstención, pero una serie de programas quedaron reducidos a mil pesos luego que fueran rechazados por la comisión.



En concreto se trata de los fondos para el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), el programa de Salud Mental Infantil de la Subscretaría de Redes Asistenciales, las inversiones sectoriales que también ve dicha Subsecretaría, todos los Servicios de Salud, las contingencias operacionales, el Centro de Referencia de Maipú y el Centro de Referencia Peñalolén Cordillera.



El senador Rafael Prohens dio cuenta de la discusión que se dio en la subcomisión mixta encargada de la partida, explicando por qué estos items eran cuestionados por los parlamentarios. Luego, en la misma línea, el senador Juan Luis Castro reconoció el “escaso avance de las conversaciones”.



“La mayor parte de las materias rechazadas no han sido escuchadas por el Gobierno. Le hemos solicitado regularizar al personal despedido tras el término de la alerta sanitaria, pero aún quedan fuera 4 mil trabajadores. Luego le pedimos hacer un esfuerzo adicional en el per cápita de la salud de la atención primaria y subir 120 pesos más para cubrir el alza del IPC, pero no fuimos escuchados”, dijo. Agregó que tampoco recibieron una respuesta satisfactoria cuando pidieron agilizar el calendario de pago de Fonasa a las clínicas.



Durante la discusión, los parlamentarios complementaron estas demandas con la pertinencia de rebajar las listas de espera, pues admitieron que “la meta del Gobierno hoy es llegar a 200 días, pero las personas están esperando en promedio 300 días. Para que eso ocurra se necesita personal, que no hay porque se despide, y más eficiencia de la gestión”.



Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reconoció la importancia de estas necesidades y aseguró que sí se entregaron -en las negociaciones que se dieron durante la tarde- medidas concretas para resolver cada uno de estos problemas.



En esa línea, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, explicó que “en el protocolo de acuerdo ya se comprometieron a presentar un proyecto de ley para modificar la ley Ricarte Soto y así asegurar el financiamiento de patologías de alto costo; y otra norma pendiente que es la salud mental integral”.

PURANOTICIA