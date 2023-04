Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara aprobó y despachó a Sala proyecto sobre "criterio Valencia"

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó con ocho votos a favor y tres en contra el proyecto que busca legalizar el denominado "criterio Valencia".

De esta forma, los parlamentarios despacharon a Sala la iniciativa que modifica el Código Procesal Penal y establece prisión preventiva para los extranjeros indocumentados que sean detenido.

Cabe señalar que tras el asesinato del carabinero Daniel Palma, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, instruyó a los fiscales de la región Metropolitana a solicitar la máxima cautelar para aquellos migrantes que no pudieran corroborar su identidad.

Al respecto de este proyecto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que "cuando se otorga la libertad provisional se está hablando de casos en donde no hay riesgo de fuga, claramente cuando estamos ante personas que no tienen documentos el riesgo de fuga es mucho más grande son personas que no podemos identificar".

"La experiencia nos va a ir mostrando que los tribunales le dan la razón a los fiscales que presentan este elemento porque ya la ley lo plantea así", agregó.

En esta línea, manifestó que "lo que es extremadamente útil es echando a andar un proceso de empadronamiento que va a significar que toda persona que esté en el territorio nacional si no tiene un papel de identificación se le asigne uno y no tengamos personas sin papeles en Chile".

"Esa es la solución de fondo de este problema y ese es un proceso que estamos implementando a través del servicio de migraciones", enfatizó la ministra.

