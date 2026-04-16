Comisión de Educación de la Cámara despacha a sala el proyecto de "Escuelas Protegidas"

Luego de una extensa jornada que se prolongó por cerca de siete horas, la comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó completamente el proyecto denominado “Escuelas Protegidas”, dejándolo listo para su votación en la Sala este lunes.

La iniciativa, que fue objeto de 111 indicaciones durante su tramitación en comisión, contempla una serie de medidas orientadas a reforzar la convivencia y seguridad en los establecimientos educacionales. Entre ellas, se incluye la posibilidad de revisar mochilas, además de otorgar a los docentes mayores atribuciones para aplicar acciones pedagógicas, correctivas y disciplinarias frente a situaciones que afecten el desarrollo de las clases.

Asimismo, el proyecto establece sanciones ante la interrupción de actividades escolares y exige que los reglamentos internos prohíban el uso de elementos como gorros, capuchas o pasamontañas que dificulten la identificación de los estudiantes.

En materia de educación superior, la propuesta también introduce una condición para acceder a la gratuidad, señalando que no podrán optar a este beneficio quienes hayan sido condenados por delitos que afecten la vida, la integridad física o psíquica de las personas, así como la propiedad o infraestructura pública.

Tras la aprobación en comisión, la ministra de Educación, María Paz Arzola, valoró el avance del proyecto, señalando que "este ha sido un trabajo en equipo y y tenemos que seguir avanzando. Está recién es una primera etapa". En la misma línea, añadió que "este proyecto todavía tiene otras instancias que esperamos tener la misma coordinación y también poder avanzar para dar respuesta a lo que nos demanda la ciudadanía".

Dentro de las indicaciones incorporadas, la secretaria de Estado destacó una en particular relacionada con el beneficio de la gratuidad. "Las personas que tienen el beneficio de la gratuidad y que son condenadas por algún delito ocurrido en el contexto escolar pierdan el beneficio. Esto es algo que no está en el proyecto original, pero que se ha decidido por votación amplia", explicó.

Con este avance, el proyecto continuará su tramitación en la Cámara antes de pasar al Senado, en un debate que se anticipa marcado por el equilibrio entre seguridad y derechos en el ámbito escolar.

PURANOTICIA