Comienza pago de bono de $100 mil destinado a taxis, taxis colectivos y transporte escolar ante alza de combustibles

Este lunes se comenzó a pagar el bono de $100.000 destinado a taxis, taxis colectivos y transporte escolar, como parte de las medidas de mitigación por el alza del precio de los combustibles en el marco del plan Chile Sale Adelante.

Durante esta primera fecha de pago, el universo total de beneficiarios alcanzó las 48.284 personas. De este grupo, la gran mayoría —46.333 individuos— obtuvo los fondos mediante su CuentaRUT de BancoEstado, específicamente a través del sistema denominado Bolsillo Electrónico de Combustibles.

Al desglosar las cifras de los beneficiados, se constata que 25.491 aportes corresponden a dueños y conductores de taxis colectivos. A ellos se suman 15.351 dueños y conductores de taxis, además de 7.439 dueños y conductores de transporte escolar, cerrando el listado con 3 beneficiarios del transporte Arica-Tacna.

Respecto a este hito, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, valoró la rapidez de la gestión. El secretario de Estado señaló que “en el marco del plan Chile Sale Adelante, como Gobierno nos impusimos una meta muy ambiciosa, la que con mucho esfuerzo logramos cumplir. En apenas dos semanas, pudimos hacer el traspaso de los recursos a cerca de un 40% del universo total de potenciales beneficiarios".

En la misma línea, la autoridad gubernamental añadió: "Este lunes se concretó el pago a más de 46 mil conductores de taxis básicos, colectivos y transporte escolar. Durante las próximas semanas, seguiremos trabajando con la misma intensidad y compromiso, ya que este tipo de beneficios llegan directamente a quienes más se ven afectados por el alza internacional de los combustibles".

Desde la cartera de Hacienda, el ministro Jorge Quiroz contextualizó el origen de esta política pública, destacando que “en conformidad con nuestra política de compensar el alza en el precio de los combustibles, producida a raíz de la guerra en Medio Oriente, hemos implementado medidas a través del plan Chile Sale Adelante".

Asimismo, el jefe de la billetera fiscal explicó la operatividad del sistema: " En ese contexto, quisiera informar que el beneficio a los transportistas ya se encuentra disponible a través del Bolsillo Electrónico de Combustibles. Desde hoy, quienes completaron su inscripción hasta el jueves pasado ya cuentan con el beneficio activado. El proceso es continuo: a medida que los nuevos titulares se registren, seguiremos activando sus beneficios".

El despliegue tecnológico para materializar estos depósitos fue abordado por la gerenta general ejecutiva de BancoEstado, Andrea Silva. La ejecutiva sostuvo que “como parte de nuestro rol como implementador de políticas públicas, habilitamos en tiempo récord el Bolsillo Electrónico de Combustibles, herramienta contenida en la CuentaRUT, y en la cual ya se depositó el subsidio de 100.000 pesos para taxis, taxis colectivos y transporte escolar. El bolsillo tiene un uso bastante sencillo, solo se requiere una tarjeta activa de CuentaRUT para usarlo en los comercios registrados con el rubro de carga de combustible”.

Por el lado de la articulación estatal, el director del Instituto de Previsión Social (IPS), Juan José Cárcamo, detalló el rol de su entidad en la cadena de transferencias. El directivo señaló que “en el IPS hemos activado nuestros procesos de gestión de pagos para transferir oportunamente los montos a BancoEstado, con el fin de que esta ayuda llegue en tiempo y forma a las personas, todo esto en coordinación con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones”.

Cabe destacar que este mecanismo garantiza a los trabajadores del gremio recibir un subsidio de $100.000 mensuales. Dicha entrega se mantendrá vigente mientras dure la contingencia (plazo de 6 meses), o bien, hasta el mes siguiente que el petróleo Brent alcance un promedio de 80 dólares por barril.

Para aquellos que aún no realizan el trámite, las postulaciones continúan abiertas a través de la plataforma dispuesta desde el 1 de abril en el sitio www.mtt.gob.cl. El sistema funciona de manera proporcional: quienes postulen durante este mes recibirán seis cuotas, mientras quienes lo hagan a partir de mayo, obtendrán cinco cuotas y así sucesivamente.

Finalmente, es importante subrayar que la primera inscripción permitirá acceder al bono de manera mensual sin la necesidad de realizar trámites adicionales. De forma paralela, la misma plataforma permitirá realizar consultas para conocer el estado de la postulación, tanto para propietarios como para conductores.

PURANOTICIA