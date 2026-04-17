Comienza la negociación formal sobre el reajuste del salario mínimo entre el Gobierno y la CUT

Este viernes arrancó formalmente el proceso de negociación para establecer el próximo incremento del salario básico en el país, luego de que se concretara la primera cita entre los líderes sindicales y los representantes del Ejecutivo.

El actual ingreso mínimo mensual se sitúa en $539.000, cifra que será el punto de partida de las conversaciones. Para fijar las directrices iniciales de esta discusión, los titulares de las carteras de Hacienda, Jorge Quiroz, y de Trabajo, Tomás Rau, recibieron a la cúpula de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Al concluir la reunión, el máximo dirigente de la multisindical, José Manuel Díaz, detalló que en la instancia se expusieron "planteamientos generales de las aspiraciones que tiene la Central". Asimismo, el presidente de la CUT confirmó que las partes lograron consensuar una "agenda de trabajo" destinada a guiar las futuras tratativas.

Las fechas ya estipuladas en el calendario de reuniones marcan que el jueves 23 de abril será el turno de la CUT para exponer, mientras que al día siguiente, el viernes 24, el Gobierno hará su respectiva presentación. Aunque inicialmente se fijó el lunes 27 para el encuentro de cierre, desde la entidad sindical advirtieron que "se ampliarán esas negociaciones a días posteriores".

El encarecimiento del costo de la vida, impulsado fuertemente por el incremento en el valor de los carburantes, asoma como uno de los temas primordiales del debate. Sobre este punto, Díaz fue categórico al sostener que "la crisis que ha generado el combustible afecta directamente la calidad de vida, pero también la capacidad de compra de las y los trabajadores, que es nuestro pilar fundamental en esta negociación".

La actitud mostrada por las autoridades gubernamentales fue destacada por el líder sindical, quien consideró que esto robustece el diálogo social, asegurando que "los ministros se mostraron disponibles a discutir y conversar todos los temas".

Más allá de un simple incremento monetario, el enfoque de las conversaciones busca consolidar una perspectiva integral. Las exigencias, según precisó el vocero, "No están basadas solo en un reajuste al salario mínimo", sino que apuntan a la elaboración de una "política salarial" que integre herramientas adicionales de respaldo económico.

En materia de metas, el representante de los trabajadores remarcó la necesidad de alcanzar un sueldo que garantice la cobertura de los requerimientos esenciales. "Nuestra aspiración es que ningún trabajador en Chile con contrato, con jornadas completas, esté bajo la línea de la pobreza", sentenció Díaz.

Aunque por el momento no se han revelado guarismos exactos, el presidente de la CUT anticipó que las cifras propuestas se harán públicas próximamente. Estos montos estarán vinculados a la evolución del IPC y al encarecimiento de las bencinas, persiguiendo el propósito de "recuperar lo que es la pérdida del poder adquisitivo".

Para concluir su intervención, el dirigente subrayó que "esto es una oportunidad para el Gobierno para que le devuelva a las y los trabajadores el poder de compra". En la misma línea, lanzó una dura advertencia al Ejecutivo: "le vamos a exigir al Gobierno que les devuelva a los trabajadores lo que perdieron por una decisión política de no aplicarle reajustes al Mepco".

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