Colegio de Profesores valora foco en salud mental, pero advierte que medidas del Gobierno “no apuntan al fondo del problema”

A raíz de las recientes directrices sobre medidas de seguridad en los recintos escolares emitidas por la Superintendencia de Educación, desde el Colegio de Profesoras y Profesores destacaron el hecho como un hito, al ser la primera ocasión en que una autoridad gubernamental aborda la crisis psicológica. Sin embargo, la organización gremial advirtió que "lo indicado no apunta al fondo del tema".

Al profundizar en esta postura, el presidente del gremio, Mario Aguilar, argumentó que las medidas oficiales resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. El dirigente detalló que, "al igual que todos los anuncios que se han realizado desde el Gobierno, si bien es cierto enfrentan algunos temas que tienen que ver con la contingencia y la contención de situaciones extremas que se han vivido en estos días, no apuntan debidamente a los temas de fondo".

Sobre el documento específico del ente fiscalizador, el representante de los docentes valoró el reconocimiento del conflicto, aunque cuestionó la falta de viabilidad financiera. En esa línea, precisó que "la superintendencia hace una mención respecto al tema de salud mental. Por primera vez se menciona la salud mental por parte de alguna autoridad educacional, pero no indica recursos ni la disposición de las condiciones para que los colegios puedan abordar con efectividad un tema tan importante, tan grave y tan acuciante como es la salud mental".

La carencia de un respaldo económico fue uno de los puntos más criticados por el líder sindical, quien ejemplificó las dificultades operativas que enfrentarán las comunidades escolares. Al respecto, sostuvo que "muchas de estas medidas requieren recursos, por ejemplo, la colocación de pórticos, y también lo relacionado con salud mental, que es más de fondo, pero si no lleva recursos, es muy difícil que se puedan implementar".

Sumado a lo anterior, Aguilar apuntó sus dardos hacia las decisiones financieras del Ejecutivo, calificando como una paradoja la intención de disminuir los fondos del sector en un 3%. El timonel del magisterio enfatizó que "en ese sentido es muy contradictorio que el Gobierno siga manteniendo la idea de reducir un 3% los presupuestos en Educación, porque eso, en términos prácticos, significa que, en la mayoría de los Servicios Locales, Municipios y sostenedores particulares, reducir programas y profesionales, ajustar dotaciones, lo que es exactamente lo contrario a lo que se necesita en estos momentos".

Como conclusión, el presidente del Colegio de Profesores planteó la urgencia de modificar el enfoque pedagógico actual, un aspecto que, a su juicio, ha sido ignorado por las autoridades. Para cerrar su intervención, expresó que "nos parece necesario -no viene ni en las instrucciones ni en las políticas anunciadas por el Ministerio de Educación- una revisión del currículum que apunte mucho más a la formación humana que a la competencia por subir en los rankings. Ese nos parece que es el gran déficit que están teniendo los distintos anuncios que se están haciendo en estos momentos".

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