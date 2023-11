Colegio de Profesores Metropolitano exige que Boric intervenga en SLEP Atacama

El Colegio de Profesoras y Profesores Metropolitano le exigió al Presidente Gabriel Boric que se involucre en el problema del SLEP Atacama, debido a que es demasiado grave para que se desentienda.



El presidente metropolitano, Mario Aguilar, le pidió a Boric que intervenga personalmente y dé una solución “porque sus subalternos, ministros, subsecretarias, autoridades regionales no han sido capaces de resolverlo".



"El ministro de Educación viajó, no hubo solución; la subsecretaria ha estado varias veces y no ha habido solución; el director nacional de Educación Pública no ha solucionado el problema”, enfatizó.



El líder gremial le recordó al mandatario que “el pueblo de Chile lo eligió para resolver problemas y este es un problema grande, aunque no esté ocurriendo en Santiago, porque muchas veces a la élite le cuesta ver a las regiones. Este grave problema requiere solución y necesita de su intervención, porque sus subalternos han sido incapaces de resolverlos”.



Aguilar agregó que “usted, Presidente, tiene el poder de destinar recursos, de realizar nuevos nombramientos, de tomar las medidas que correspondan y dar solución a este problema".



Añadió que "ya no se puede seguir esperando, son casi dos meses que no ha habido clases, dos meses en que las comunidades se han mantenido cohesionadas porque no están dispuestas a seguir aceptando aspirinas, quieren soluciones reales a problemas reales”.



También aseveró que "no es un paro de profesores como ha dicho erróneamente la élite parlamentaria y santiaguina, son las comunidades escolares en su conjunto que agotadas de tanta negligencia decidieron manifestarse con la fuerza que lo han hecho".



En ese sentido, enfatizó que "llevan año con condiciones indignas, años en que niñas y niños han tenido que soportar infraestructura deplorable, carencia de recursos, con graves problemas ambientales en algunos de ellos, sin que eso fuera atendido por las diversas autoridades locales, regionales y nacionales”.

PURANOTICIA