Colegio de Profesores dice que la "educación pública se desangra" y que tiene que ser "prioridad" en lo que resta de Gobierno

Transcurridos dos años del Gobierno que encabeza Gabriel Boric, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, entregó un balance respecto a materias de educación.

A través de un video divulgado en el canal oficial del Magisterio en Youtube, el dirigente sostuvo que "la educación pública se desangra y tiene que ser prioridad en los próximos años que restan de Gobierno".

Aguilar manifestó que “tenemos un cierto nivel de frustración, creemos que la gestión no ha estado a la altura de las expectativas. Había una expectativa respecto a que un gobierno con una impronta fuerte en toda la trayectoria previa respecto a la educación, liderazgo del propio presidente Boric y de varios de sus ministros que se forjaron al alero de la lucha por la educación, marchamos juntos muchas veces, reclamando más educación pública, reclamando más recursos, reclamando más una gestión distinta, reclamando una prioridad, hoy día eso tampoco se ha visto”.

“Han pasado dos años de gobierno y el propio Presidente ha reconocido que la educación no ha estado en la prioridad. Así lo hizo en una reunión con senadores de la comisión de educación hace algunas semanas y en esa misma reunión el Presidente comprometió que él personalmente se iba a involucrar para dar a la educación la prioridad que no tuvo en su primer periodo, en esta etapa de los siguientes dos años de gobierno”, añadió.

“Esto es urgente. La educación no puede seguir esperando, ya hemos visto los graves problemas que tiene la educación pública, con un sistema de servicios locales que no ha dado el ancho, que no ha funcionado bien y eso debe ser reconocido y debe ser asumido para que esa ley tenga cambios de fondo, cambios estructurales”, complementó.

En relación a soluciones para mejorar la educación pública, el presidente nacional del Colegio de Profesores señaló que “tampoco es válido retornar a la municipalización, porque los municipios también están haciendo aguas, y la educación pública se desangra y ya no aguanta más”.

Sobre las materias pendientes, Aguilar enumeró temas como la violencia a la que se exponen los profesores, salud mental, deuda histórica, educación parvularia y diferencial, carrera docente y “la necesidad que la educación, en general, sea la base y el motor de desarrollo del país, cosa que no ha ocurrido en estos dos años”.

“El presidente Boric siempre tuvo como discurso central, siendo líder estudiantil y luego diputado, el tema de la educación. Eso debe, coherentemente ahora convertirse en políticas efectivas en esta segunda mitad de gobierno para que la educación levante, despegue y salga de la profunda crisis en la que se encuentra hoy día”, finalizó.

VIDEO:

PURANOTICIA