Colegio de Profesores denuncia despido de 200 docentes de establecimientos de Ñuñoa

El Colegio de Profesores denunció el despido de más de 200 docentes en colegios municipales de Ñuñoa, la desvinculación más masiva en la comuna hasta la fecha.

“Esto es insólito y no tiene ninguna justificación, ni pedagógica, ni laboral, ni económica. Este no es un Municipio que tenga grandes déficits, no tiene disminución de matrícula que justificara el ajuste de dotación, por lo tanto, es una medida que no entendemos”, declaró el presidente del gremio, Mario Aguilar.

El dirigente hizo un llamado a la alcaldesa Emilia Ríos (RD) para que revierta la medida: “Espero que no haya estado informada y que esta sea una decisión inconsulta por parte de las jefaturas de la corporación. ¿Qué justifica que se deje a 250 familias sin su sustento, justo ahora que son las fiestas de fin de año?".

Finalmente, pidió a la jefa comunal que “revierta esta situación, sobre todo porque su discurso representa una postura cercana a los trabajadores y trabajadoras, representa una postura de sensibilidad social, representa una postura humana y por lo tanto, creo en su fuero interno usted no puede estar de acuerdo con esta decisión”.

