Cobertura de vacunación contra la influenza en menores de 5 años llega a solo 54,1%

El Ministerio de Salud reportó que en la Semana Epidemiológica 18, entre el 3 y el 9 de mayo, el virus predominante fue el Rinovirus, con el 46,5% de los casos detectados.

La Influenza A es el segundo virus más detectado, con un 21,3% del total de casos, seguido por Parainfluenza, que representa el 11,6%.

Además, se detectaron Adenovirus (9,8%), Otros virus respiratorios (3,4%), Influenza B (3%), Sincicial (2,4%), Metapneumovirus (1,0%) y SARS-CoV-2 (1,0%).

En tanto, la cobertura de vacunación de influenza es de 66,7%, con 6.896.343 de dosis administradas. Los grupos con mayor avance son los trabajadores de la salud, que superan el 90%, mientras que los niños de 6 meses a 5 años, embarazadas y personas de 60 años y más, presentan una cobertura más baja.

En este punto, el jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, volvió a hacer hincapié en la cobertura de los menores de 5 años, que lleva un 54,1%.

"Si desagregamos este grupo, vamos a observar que los menores valores de avance en la campaña de vacunación ocurren en los niños de un año, que tienen 42% de cobertura, seguido por los niños de dos años, con un 43%. Por eso queremos volver a recalcar que la Influenza no es un resfrío común más. Es una enfermedad respiratoria aguda que puede ser grave, generando hospitalizaciones e incluso, puede provocar la muerte", expresó.

En tanto, la inmunización contra el Sincicial es de un 94,1%, con 86.598 dosis administradas. Específicamente, los recién nacidos presentan un 98,3%%, mientras que los lactantes, un 92,1%.

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