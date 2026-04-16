CMF revela que reparar un auto tras un choque tarda más de 50 días en Chile

Los datos sobre la demora media en el arreglo de automóviles chocados durante la segunda mitad de 2025 fueron revelados recientemente por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Para consolidar estas cifras, el organismo exige cada seis meses a las aseguradoras la entrega de sus reportes. Esta obligación se enmarca en el cumplimiento de la Circular N° 2.236, normativa encargada de regular la remisión de los antecedentes vinculados a los procesos de restauración automotriz.

Desde mediados de 2023, específicamente en junio, el portal web de la entidad fiscalizadora cuenta con una herramienta digital que permite a los consumidores contrastar y revisar las demoras de las distintas firmas supervisadas. Dicho sistema ofrece un desglose pormenorizado que incluye la cantidad de automóviles con pólizas, los accidentes notificados, la tardanza en los arreglos según la gravedad del daño y la empresa, además de un catastro al día con los talleres operativos a nivel nacional.

Brindar datos útiles y transparentes es la meta principal de esta plataforma. De este modo, se busca que tanto la ciudadanía en general como los corredores y los propios clientes cuenten con mejores herramientas al momento de analizar o adquirir un seguro.

En cuanto a los balances del último semestre de 2025, se contabilizaron 89.084 automóviles asegurados que sufrieron algún tipo de siniestro. Esta cifra representa un alza del 7,72% frente a los 82.697 episodios reportados en la primera mitad del año. Dicho crecimiento va de la mano con una expansión general del mercado, el cual cerró el ejercicio con un máximo histórico de 2,23 millones de vehículos con cobertura vigente.

Bajo este contexto, la espera promedio desde que se declara el accidente hasta que el dueño puede retirar su auto reparado se situó en 52,3 días. Este registro se consagra como el rendimiento más eficiente observado en los últimos cuatro años. Asimismo, el lapso transcurrido entre el aviso del choque y la entrada física del vehículo al recinto mecánico fue de 29 días, marcando también una disminución en comparación al semestre previo.

Por otro lado, las compañías de seguros bajo la lupa de la CMF reportaron un total de 4.705 puntos de reparación en convenio al término de la segunda mitad de 2025. De esa cifra global, un 32,71% de los recintos se concentra en la Región Metropolitana, dejando el porcentaje restante distribuido en todas las regiones del país.

Cabe destacar que estos recintos mecánicos no operan con exclusividad. Un solo local puede mantener alianzas con múltiples aseguradoras simultáneamente. Por consiguiente, el volumen total informado no refleja necesariamente la cantidad de establecimientos únicos, sino más bien la suma de todos los vínculos o convenios vigentes entre los puntos de arreglo y las compañías.

La red de asistencia demuestra una importante amplitud territorial, destacando la presencia de talleres en zonas como Valparaíso, Biobío, Maule y Los Lagos, a pesar de que la densidad de estos locales varía dependiendo del área específica.

Finalmente, el número total de vehículos asegurados llegó a 2.227.842 unidades en el segundo semestre de 2025. Esto se traduce en un aumento superior a los 33 mil vehículos si se contrasta con el semestre anterior. Este nivel constituye el parque asegurado más alto del que se tenga registro, evidenciando la sostenida tendencia al alza que ha experimentado el mercado de seguros de vehículos durante los últimos años.

PURANOTICIA