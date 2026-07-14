Cinco fallecidos deja violenta colisión entre bus RED y camioneta que huía de un procedimiento de fiscalización de Carabineros en Santiago

Cinco personas fallecidas dejó un grave accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este martes en el barrio Franklin de la comuna de Santiago.

Esto, luego que un bus del sistema RED colisionara con una camioneta que, de acuerdo a antecedentes preliminares, escapaba de una fiscalización de Carabineros.

La emergencia se produjo en la intersección de Av. Santa Rosa con Franklin, donde –por causas que se investigan– la camioneta impactó con la máquina de transporte.

Tras la violenta colisión, el bus se incendió y las llamas se propagaron a una sucursal de Farmacias del Dr. Simi, causando graves daños en el vehículo de pasajeros.

Como consecuencia del violento siniestro vial, las cinco personas que viajaban en la camioneta perdieron la vida en el mismo lugar de los hechos.

En tanto, el conductor del bus RED logró ser auxiliado por testigos antes de que el fuego terminara consumiendo completamente la máquina.

PURANOTICIA