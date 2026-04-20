Chile y EE.UU. firmaron acuerdo para fortalecer trabajo conjunto contra el crimen organizado

Con el propósito de hacer frente a las inéditas tácticas de las bandas delictuales, se concretó una alianza estratégica entre el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Ministerio de Seguridad.

Este pacto binacional tiene como eje central el trabajo colaborativo de la Policía de Investigaciones (PDI) y el FBI, buscando dotar de mayores herramientas a las fuerzas de orden y seguridad chilenas.

Las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores albergaron la ceremonia donde se suscribió este documento. En términos formales, la medida se traduce en una enmienda a la Carta de Acuerdo sobre cumplimiento de la ley y control de narcóticos vigente entre ambas naciones, cuyo fin último es blindar las competencias estatales ante el avance del crimen organizado transnacional.

El entendimiento profundiza de manera específica los lazos entre el FBI y la PDI. A través de este vínculo, se potenciarán las habilidades conjuntas para indagar delitos de alta complejidad, desbaratar agrupaciones ilícitas y abrir nuevas líneas de trabajo al interior de los recintos penitenciarios. Para materializar estos objetivos, el plan abarca capacitación, respaldo técnico y financiamiento para logística y equipamiento tecnológico, sumado a un aporte de 1 millón de dólares orientado a consolidar esta cooperación.

Al evaluar los alcances de la firma, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, remarcó que el país experimenta un avance estratégico sustentado en tres dimensiones clave.

Durante su intervención, la secretaria de Estado detalló los pilares del pacto: “Primero, Chile pasa a jugar en la primera línea internacional contra el crimen organizado. No vamos a enfrentar solos al narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, el lavado de activos ni a las mafias que operan sin fronteras. En segundo lugar, el FBI respalda a Chile porque ve un socio serio y efectivo, y por el prestigio de nuestra Policía de Investigaciones. Este acuerdo contempla un millón de dólares adicionales en cooperación e inteligencia compartida”.

Para concluir su análisis sobre el impacto de esta alianza binacional, la autoridad gubernamental aseguró que mediante este instrumento “fortalecemos nuestra capacidad de anticipar el delito. El Estado de Chile va a estar un paso adelante, va a tener el control como siempre debió haber tenido”.

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