Chile Vamos no realizará Primarias y Evelyn Matthei llegará directamente a la papeleta

Luego de una serie de rumores que apuntaban a la realización de Primarias en Chile Vamos para definir a su candidato para la Elección Presidencial de noviembre, finalmente el conglomerado se habría inclinado por la decisión de no hacerlo.

Fue el jueves 17 de abril cuando surgió con fuerza el trascendido de que se llevarían a cabo estos comicios al interior del bloque de centroderecha, con Evelyn Matthei siendo la representante de la UDI; Francisco Chahuán el de RN; Luciano Cruz-Coke la carta de Evópoli; y Rodolfo Carter representando a los independientes.

No obstante, las negociaciones durante el fin de semana no prosperaron y finalmente Chile Vamos comunicó que no habrá Primarias. Esta decisión se habría adoptado en el marco de una serie de contactos permanentes que la ex Alcaldesa de Providencia sostuvo con los jefes de los tres partidos que componen el bloque.

A través de un comunicado, señalaron que “durante meses hicimos llamados a realizar una gran Primaria de las fuerzas del «Rechazo», una invitación. No hubo voluntad por parte de Republicanos y de Nacional Libertarios para competir unidos en primera vuelta y en la Elección Parlamentaria. La unidad simplemente no fue posible”.

"Son herramientas legales que tienen por objeto que los partidos elijan un candidato único con miras a las elecciones presidenciales. En ellas, la participación de candidatos independientes es algo excepcional", indicaron, junto a agregar que "como resultado, se ha perdido la oportunidad de vencer unidos a una izquierda dividida".

El principal problema radicaría en las posibles impugnaciones que se realizarían a las candidaturas, sobre todo la del senador Chahuán, quien renunció a Renovación Nacional como una forma de presionar para que lo inviten como independiente. Según La Tercera, se le aplicaría la Ley Antidíscolos, lo que empañaría la Primaria.

De esta manera, Evelyn Matthei será la única candidata de Chile Vamos para la Elección Presidencial. En esa línea, desde la coalición señalaron que "el llamado de Evelyn Matthei es a pensar desde ya en la primera y segunda vuelta de la Elección Presidencial. Ella es la única que cuenta con el apoyo transversal de un amplio sector de la sociedad chilena. Ella es quien mejor representa, por trayectoria, equipos y capacidad, los anhelos de una gran mayoría de chilenos".

