Chile es el primer país de Sudamérica en eliminar la transmisión de rabia de perros a humanos

La ministra de Salud, May Chomali, junto a la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, recibieron formalmente el reconocimiento de la OPS/OMS que certifica a Chile como el primer país de Sudamérica, y segundo en Latinoamérica, en eliminar la transmisión de la rabia de perros a humanos.

Esta validación, según expresó la secretaria de Estado demuestra la extensa y rigurosa trayectoria en la prevención y el control de la rabia y es el fruto de políticas de salud pública que se mantienen por más de 50 años.

“La política pública de erradicación de la rabia ha dado el efecto que nosotros queríamos como comunidad, como país. Pero esto no es posible solo con las políticas públicas del Ministerio de Salud, sino con el trabajo conjunto con otras instituciones, y en este caso específico de control de la rabia, con los municipios", indicó.

Y destacó que "ellos hacen trabajo en terreno, están a cargo de las comunidades donde hace educación, vacunación, control de las mascotas (…). Sin la comunidad, sin el municipio y sin la política pública, un certificado como este no se puede conseguir".

Desde 1972, Chile no registra ningún caso de rabia humana asociado a la variante canina, lo que confirma que no existe circulación activa ni restablecimiento de esta en el territorio nacional.

El director de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Jarbas Barbosa, señaló que "este resultado es fruto de más de cinco décadas de compromiso sostenido con la salud pública. No se registran casos de rabia humana transmitida por perros desde 1972, gracias a una vigilancia epidemiológica sólida, las campañas de vacunación canina, el acceso oportuno a la profilaxis y la coordinación entre salud pública y sanidad animal".

"Ese logro demuestra que la eliminación de enfermedades es posible cuando existe liderazgo político, inversión sostenida y sistemas de salud capaces de mantener los avances”, resaltó.

Para hacer posible esta certificación, en el marco del Plan Regional para la Eliminación de la Rabia Canina 2024-2030, el Ministerio de Salud conformó una Mesa Técnica Nacional que sistematizó décadas de evidencia, normativa y operatividad para cumplir con los requisitos mínimos de la OPS/OMS para iniciar la validación.

“Chile es el tercer país en el mundo en haber sido verificado que no existe una circulación endémica de la rabia humana transmitida por perros, y este es un logro fundamental y un ejemplo para las Américas. Chile es el primer país en Sudamérica de haber tenido este logro y recuerden que en la Organización Mundial de la Salud hay 196 países", detalló el representante de OPS/OMS en Chile.

Finalmente, Escalante dijo que "este es el resultado de un esfuerzo de varias décadas, de un trabajo mancomunado entre el Ministerio de Salud, las comunas, los gobiernos regionales, los otros ministerios, en una noción de una salud".

(Imagen: Ministerio de Salud)

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