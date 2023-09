Cathy Barriga volverá a declarar como imputada por fraude al Fisco

Mientras el Consejo de Defensa del Estado (CDE) sigue evaluando si presentará una querella contra la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, la Fiscalía Metropolitana Occidente ya tomó la decisión de formalizarla por fraude al Fisco en un caso que involucra el presunto pago indebido de sueldos a una funcionaria municipal.

Se espera que Barriga declare por segunda vez en la causa el próximo mes, y se están coordinando los detalles con su defensa para la declaración.

La investigación se centra en la supuesta retención indebida de la funcionaria municipal Andrea Monsalve, quien trabajó como periodista a honorarios durante unos meses y luego presentó licencias médicas que se extendieron por casi dos años, durante los cuales continuó cobrando su sueldo, que asciende a cerca de $100 millones, según fuentes cercanas al caso. Se sostiene que Monsalve podría haber sido desvinculada después de tres meses, dado su estatus como contratista.

La administración que sucedió a la gestión de Cathy Barriga cuestionó varios aspectos de su mandato, lo que llevó a la presentación de una querella. En cuanto a la situación de Andrea Monsalve, la defensa de Barriga ha argumentado que no buscaba favorecer a la funcionaria y que, de hecho, mantenían una relación profesional tensa. Además, alegan que no podían despedirla debido al Código del Trabajo.

Otro aspecto de la investigación se centra en el eventual pago injustificado de bonos a funcionarios que se retiraban de sus cargos a través del «Bono Años Dorados».

Aunque la Fiscalía Metropolitana Occidente ya tomó la decisión de formalizar a Cathy Barriga por fraude al Fisco, el panorama podría cambiar, ya que el Ministerio Público debe decidir si asigna la causa a una jurisdicción fuera de la Metropolitana Occidente, para garantizar la imparcialidad en la investigación. Esto podría modificar el equipo de investigadores y los plazos establecidos hasta ahora.

Marcelo Hadwa, abogado de la ex alcaldesa, expresó que no tiene confirmación de una eventual imputación de cargos, pero agregó que consideraría extraño que ocurriera, ya que los hechos que se le imputan no constituyen delito. Hadwa enfatizó que su cliente había desempeñado su trabajo de manera honesta y que ningún dinero municipal había llegado a su patrimonio.

Una tercera causa contra Cathy Barriga, relacionada con un supuesto fraude al Fisco por cerca de $21 mil millones, aún no ha definido su formalización.

PURANOTICIA