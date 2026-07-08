Caso Steinert: Biministro Alvarado respalda revisión de Contraloría y acusa "punto político" tras anuncio de comisión investigadora

El biministro del Interior, Claudio Alvarado, se refirió a la solicitud presentada por la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, ante la Contraloría General de la República, con la que busca que el organismo reconsidere el dictamen que concluyó que "se excedió en sus atribuciones".

En conversación con Radio Infinita, el secretario de Estado sostuvo que el Gobierno acató las observaciones formuladas por el ente contralor y aseguró que estas obligan a reforzar el cuidado en la actuación administrativa de los ministerios.

"La Contraloría hace un reproche a determinados actos administrativos, que nosotros lo acogemos, respetamos lo que señala la Contraloría y que nos obliga a ser más cuidadoso en nuestras actuaciones ministeriales", señaló Alvarado.

En ese contexto, explicó que Steinert presentó un requerimiento para que el organismo revise nuevamente el caso, argumentando que actuó dentro de las facultades que le otorgaba su cargo.

En esta línea, mencionó que este martes Steiner "hizo una presentación personal fundada a la Contraloría cuestionando que se disputara el deber de abstención, y manifestando, y dando las razones, y los argumentos por los cuales, y las facultades que ella tenía para solicitar información".

El ministro añadió que la decisión que adopte la Contraloría será relevante desde el punto de vista administrativo, ya que deberá resolver si mantiene o modifica el criterio expresado en su dictamen.

"Eso es interesante desde el punto de vista administrativo, de lo que resuelva la Contraloría, porque va a tener que decidir o ratificar lo que señaló, o modificar su criterio, y esa es una discusión que yo creo que, del punto de vista que está hoy día en sede administrativa, es importante de conocer", añadió.

Consultado por la eventual comisión investigadora que se busca impulsar en este caso, Alvarado cuestionó el objetivo de esa instancia y descartó que el informe de Contraloría atribuyera responsabilidades a la exministra respecto de las decisiones adoptadas por la Policía de Investigaciones (PDI).

Al ser consultado si la comisión investigadora en este caso tendrá algún efecto, el secretario de Estado cuestionó: "¿Qué es lo que quieren investigar?" y sostuvo que respecto a la supuesta incomodidad al interior de PDI, "no hay una sola palabra de la Contraloría que diga que la ministra actuó mal en ese procedimiento, porque es una decisión de la Policía de Investigaciones".

Finalmente, el titular de Interior afirmó que la creación de una comisión investigadora tendría un propósito principalmente político, más que efectos concretos sobre el caso.

"El anuncio de la comisión investigadora lo veo como marcar puntos políticos, mantener un tema vigente, pero al final del día con resultados poco satisfactorios", sentenció.

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