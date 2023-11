Caso Audios: abogada de Leonarda Villalobos niega cualquier pago a funcionarios públicos

La abogada de Leonarda Villalobos, imputada por el conocido como Caso Audios que hace referencia a la conversación difundida que mantuvo junto con el empresario Daniel Sauer y el abogado Luis Hermosilla, en la cual hacen alusión a eventuales pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En conversación con el Diario Financiero, la abogada de Villalobos, Alejandra Borda, comentó respecto al eventual pago de coimas y aseguró que "nunca existieron, ni en este caso ni en ningún otro realizado por María Leonarda Villalobos en estos años de asesoría profesional a cualquiera de sus clientes".

En esta línea, detalló que "el solo hecho de que sus visitas al SII, queden registradas en la plataforma de lobby, y que normalmente sean para que tales clientes conozcan y/o cumplan sus obligaciones legales y tributarias, así lo demuestran", según consignó Emol.

Al ser consultada respecto a cuál fue el objetivo por el cual Villalobos grabó el audio, su abogada indicó que “fue grabado para precaver a la persona que hasta ese momento ella creía que podría verse mayormente afectada y tener un respaldo de las situaciones anómalas en la corredora, develadas en el proceso de la CMF".

"La única persona con la que lo compartió fue una colega, abogada, en el marco del secreto profesional y con el objeto de permitirle tomar decisiones, para que ella misma pudiese definir la representación de su cliente, dado que al igual que mi representada se había convertido en una víctima de ellos mismos, al igual que su familia y otras amistades", complementó.

En cuanto a la situación personal de su defendida, manifestó que su "clienta es consciente de los efectos generados, que siendo de todo orden, empezaron por afectar a su familia -por ejemplo, su esposo-, sus amistades, y sobre todo ella misma, que ha visto denostada su imagen y alterado abruptamente su proyecto de vida. Una razón más para entender que ella nunca podría ser parte de la difusión del mismo".

Respecto a las anulaciones de liquidaciones en el SII contra Daniel Sauer por $3 mil millones, la representante afirmó que “sí existió la anulación de una liquidación del SII contra el Sr. Daniel Sauer por esa cantidad y que significaba el embargo de su casa”.

“Esto se dio en el contexto de un procedimiento normal y rutinario del Servicio, ya que el análisis que hizo mi clienta concluyó que el problema no estaba en la base de cálculo del monto, si no en la validez de su exigencia, por iniciarse en una acción prescrita sobre la que se sumaban multas e intereses. Por tanto, jamás fue una condonación ni un 'perdonazo', si no la defensa de la correcta aplicación de la norma", explicó.

Asimismo, indicó que “lo obtenido fue a través del conocimiento y desempeño profesional de la asesora, no a través de coimas o favores. Lamentablemente a veces las personas creen lo que quieren creer, y eso les da la sensación -irreal- de estar frente a una profesional 'muy bien contactada', cuando realmente sólo están frente a alguien que examina adecuadamente las situaciones, conoce las normas del sistema, y realiza las presentaciones en fondo y forma".

Sobre el rol del abogado Hermosilla, Borda planteó que "a la luz de lo ya explicado, puede concluirse claramente que, en este caso ninguno, más si se entiende que la relación profesional de mi cliente con el Sr. Hermosilla era bastante reciente, lo conoció hace un año, y en base a la colaboración menor en un caso de familia. Y en cuanto a sus dichos -fuera de las formas o de manera inadecuada-, la exageración de estos solo la hace deducir que no conoce la gestión cotidiana del servicio".

