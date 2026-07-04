Carabineros despliega operativo nocturno de fiscalización a nivel nacional

Bajo el apoyo de las unidades especializadas como el GOPE, OS-7, OS-9 y SEBV, junto a Radiopatrullas y Tránsito, Carabineros realizó la madrugada de este sábado un servicio extraordinario de fiscalización y control en sectores de alta afluencia de personas, como bares y negocios con venta de alcohol, a nivel nacional.

El despliegue, enfocado en la prevención de delitos, tuvo énfasis en los controles de identidad y vehiculares, como también la fiscalización de locales de expendio de bebidas alcohólicas que han registrado infracciones pasadas. Esto, en base al análisis operativo de cada unidad territorial de Carabineros.

El general director de la Institución, Marcelo Araya, expresó que se trata de un servicio importante focalizado en sectores donde se han cometido determinados delitos.

“La idea es ser fuertes en el control y fiscalización, a nivel nacional. Y el llamado a nuestros carabineros es a ejercer con prudencia y cuidado, pero con la firmeza que les da la ley en el cumplimiento de la misión”, aseguro Araya.

Uno de los puntos de este despliegue operativo fue el barrio San Pablo, en la comuna de Lo Prado, que mantiene una alta afluencia de personas durante la noche y madrugada por sus negocios y locales de expendio de bebidas alcohólicas.

En el lugar, el coronel Cristian Acevedo, Prefecto de la Prefectura Santiago Oeste, detalló que el importante despliegue nocturno va en cooperación a los servicios que comúnmente implementan las unidades territoriales.

“Estamos verificando que todo esté en norma, pero también responde a aumentar la presencia policial en sectores con una mayor afluencia de público (…) operando de manera segura y efectiva para la comunidad”, aseguró el coronel

Este servicio extraordinario según los primeros reportes finalizó con personas detenidas por delitos que van desde infracción a la ley 20 mil de drogas, por mantener órdenes de aprehensión vigentes y por el no cumplimiento de medidas cautelares como arresto domiciliario nocturno, entre otros. Como también, se han retirado vehículos de circulación por no contar con su documentación respectiva.

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