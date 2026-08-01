Carabinero de la Guardia de Palacio abatió a delincuente durante asalto en San Miguel

Un sujeto falleció en la comuna de San Miguel tras ser abatido por un funcionario de Carabineros que se desempeña como Guardia de Palacio en La Moneda.

El hecho ocurrió en horas de la noche de este viernes en Gran Avenida con Departamental, cuando el uniformado se encontraba manejando su vehículo particular, momento en que fue abordado por dos sujetos -uno de ellos premunido con arma de fuego-, quienes lo intimidaron.

El subprefecto Roberto Briones, jefe de la Brigada de Homicidios Sur, detalló que ante esta situación el funcionario "hace uso de su arma particular, que llevaba consigo, y efectúa tres disparos".

Una de las balas impactó directamente a uno de los individuos, quien falleció a metros del lugar producto de la gravedad de las lesiones, mientras que el segundo sujeto se dio a la fuga.

La Fiscalía instruyó a la Brigada de Homicidios Sur para realizar las diligencias en este caso y aclarar lo sucedido.

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