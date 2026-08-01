Ministro Arrau encabezó intensos operativos de seguridad en los accesos a Temucuicui

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, encabezó una serie de fiscalizaciones en los accesos a la conflictiva comunidad mapuche de Temucuicui y en distintos puntos estratégicos de la provincia de Malleco, en la Región de La Araucanía.

Según se informó, el objetivo fue "fortalecer el control del Estado y seguir debilitando la capacidad de las organizaciones criminales y terroristas, resguardando la seguridad de los habitantes de La Araucanía".

El operativo conjunto con Carabineros, PDI, SAG), Servicio de Impuestos Internos, Conaf y otros organismos del Estado comenzó en el peaje Púa de la Ruta 5 Sur.

Posteriormente, se trasladó a los cruces Ercilla y Pidima para inspeccionar las fiscalizaciones rurales realizadas por el Control de Orden Público (COP) en los principales ingresos a Temucuicui.

Posteriormente, junto al fiscal nacional Ángel Valencia y autoridades regionales presentó el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), financiado a través del Plan Calles Sin Violencia de la Subsecretaría de Seguridad Pública.

"Con un equipo multidisciplinario de 10 profesionales, reforzamos la persecución penal del crimen organizado y terrorismo", señaló el ministro.

Además, junto al delegado presidencial regional de La Araucanía, Francisco Ljubetic, el ministro participó en un gabinete ministerial donde "abordamos los principales desafíos en materia de seguridad y revisamos los avances que estamos impulsando en la región".

"Seguimos fortaleciendo la coordinación entre las distintas instituciones para avanzar en seguridad, recuperar el control y entregar mayor tranquilidad a las familias de La Araucanía", cerró el ministro.

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