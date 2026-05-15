Carabinero de franco abatió a delincuente que asaltaba bus del sistema RED en Recoleta

Un carabinero de franco que viajaba en un bus del Sistema RED mató a un sujeto que intentó asaltar a los pasajeros en la comuna de Recoleta.

Los hechos ocurrieron en calle Héroe Máximo Rorpes con la caletera Américo Vespucio, donde dos delincuentes armados comenzaron a robar especies.

El funcionario los enfrentó, pero escaparon del bus. Por ello, los siguió para detenerlos, pero uno de los antisociales lo apuntó con un arma y el policía les disparó.

Fue este individuo quien murió en el mismo lugar, mientras que su compañero de delitos escapó herido, ya que en el lugar se encontraron restos de sangre.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la investigación del hecho quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.

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