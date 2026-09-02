Canciller Pérez Mackenna ante eventual interpelación parlamentaria: "No me inquieta''

El canciller Francisco Pérez Mackenna abordó la posibilidad de ser interpelado por la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de que desde la oposición anunciaran que buscarán reunir las firmas necesarias para citarlo, en medio de cuestionamientos a su gestión.

En conversación con Radio Agricultura, Pérez Mackenna señaló que "la interpelación es una cosa que está en la norma, el Parlamento tiene ese derecho" y afirmó que durante estos cinco meses de Gobierno ha asistido 11 veces al Congreso. "He sido citado y ahí he estado contestando todas las preguntas", precisó.

"Ayer (martes) tuvimos dos sesiones, una en la Cámara de Diputados y otra en el Senado, donde contamos y hablamos de la política exterior de Chile en materia de Argentina y en tema aranceles. Lo que yo hice fue pedir que la sesión fuera secreta", indicó.

El canciller explicó que la solicitud respondió a la necesidad de resguardar la estrategia de Chile en materia arancelaria. "no queríamos transmitir por televisión cuál era la estrategia de Chile respecto del tema de aranceles y que la contraparte supiera cuál era nuestra expectativa”.

Pérez Mackenna recalcó que el carácter reservado de la sesión no implicó que dejara de responder las consultas de los parlamentarios. "Yo contesté absolutamente todas las preguntas que me hicieron”, añadió.

Respecto de los cuestionamientos a su gestión, sostuvo que "cuando uno revisa lo que se ha hecho, la verdad es que es muy notable. Este no es solamente un logro mío es de todo el equipo y el Gobierno".

Finalmente, consultado por la eventual interpelación, el ministro aseguró que no considera que se trate de una situación que le genere preocupación, señalando que forma parte de las atribuciones contempladas en la legislación.

En ese sentido, expresó que “no me inquieta porque es una cosa que está en nuestra legislación. Es un deber de los ministros hacerlo, si así lo dispone el Parlamento y ahí estaremos en caso de que eso se resuelva de esa manera”.

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