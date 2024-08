Canciller insiste que en Venezuela existe un "régimen dictatorial" y afirma que "no reconocemos el triunfo de Maduro"

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, reiteró que Venezuela es gobernado por un “régimen dictatorial” encabezado por Nicolás Maduro.

Así lo dijo durante su intervención ante la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados donde abordó la crisis política en la que está sumido ese país luego de las elecciones del domingo 28 de julio y la expulsión del personal diplomático chileno en caracas.

En ese contexto, Van Klaveren afirmó que "yo efectivamente califiqué como régimen dictatorial al régimen venezolano y no tengo problema en reiterarlo", comentó.

Luego agregó que "nosotros no reconocemos el triunfo de Nicolás Maduro y no estamos disponibles para validar ningún resultado que no esté verificado por organismos independientes, autónomos y preferentemente de carácter internacional".

Se le consultó al canciller si el Gobierno se inclinará por el triunfo de uno u otro candidato, es decir, si reconocerá el triunfo de Maduro o se ratificará la victoria que dice haber conseguido el candidato opositor Edmundo González.

Ante esto, el ministro de Exteriores comentó que "los países que han reconocido como presidente electo a González son muy pocos. La mayoría de los países ha optado por no reconocer; esa ha sido la posición de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países".

Solo Perú y Panamá han reconocido a González como presidente electo, recordó el canciller, junto con afirmar que el Gobierno está disponible para sostener que la "probabilidad de fraude es muy alta".

"Hay un cierto consenso de no repetir la experiencia del Presidente encargado Juan Guaidó", agregó, ya que "no fue efectiva" para Venezuela.

Dijo además que han "estado en contacto con la oposición venezolana y no ha habido una solicitud de reconocer a Edmundo González como presidente electo" y que Brasil puede jugar un rol importante en la negociación por una salida pactada para la crisis, aunque advirtió que el gigante sudamericano "no tiene una fórmula mágica".

Asimismo, manifestó estar preocupado por la causa penal abierta por las autoridades judiciales venezolanas contra el candidato Edmundo González y la líder opositora María Corina Machado.

“Estamos preocupados por la situación de derechos humanos y apoyamos cualquier medida que se haga para detener esta ola represiva", afirmó Van Klaveren.

