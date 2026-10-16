Campillai acusa "impunidad" por libertad condicional otorgada a Maturana y advierte que "no me quedaré de brazos cruzados"

La senadora Fabiola Campillai rechazó la libertad condicional que se le otorgó a Patricio Maturana, excarabinero condenado por el ataque que la dejó ciega el 2019.

La determinación de la Comisión de Libertad Condicional de Talca se hará efectiva a contar del miércoles 2 de diciembre de 2026. “El solicitante gozará del beneficio que por esta resolución se otorga, una vez que cumpla el tiempo mínimo, esto es, a partir del día 2 de diciembre de 2026”, dice el documento.

Y a través de un comunicado, la parlamentaria señaló que "como ya es de público conocimiento, hoy se resolvió conceder la libertad condicional a Patricio Maturana, criminal condenado a 12 años y 183 días de presidio por apremios ilegítimos con lesiones graves gravísimas, que me dejaron ciega de por vida".

"Como víctima y como senadora de la República, afirmo con claridad que esta decisión constituye un acto de impunidad. Comparecí ante la Comisión para exponer los fundamentos de mi oposición. Señalé que, según los antecedentes, el condenado no ha cumplido siquiera la mitad de su pena; que ya goza de un régimen de salidas progresivas; que nunca me ha pedido perdón ni ha reconocido el daño causado; y que negó los hechos durante todo el proceso", añadió.

La legisladora indicó que "recordé, además, que los estándares del derecho internacional en materia de derechos humanos exigen el cumplimiento efectivo de las sentencias como parte del acceso a la justicia. Esta decisión envía un mensaje grave a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos: que el cumplimiento de las condenas puede reducirse, aun cuando los crímenes fueron cometidos desde el poder del Estado".

Agregó que "soy una víctima más en la larga y triste historia de violencia estatal en Chile. Por eso, mi lucha por justicia también es por todos los ciudadanos del país: nadie debería ser mutilado ni perder la vida en el contexto de una manifestación, participe o no en ella. Quiero ser igual de clara respecto de lo que viene".

Campillai anunció que "no me quedaré de brazos cruzados. Recurriré a todas las instancias judiciales correspondientes para revertir esta decisión y, si es necesario, acudiremos a instancias internacionales. He enfrentado situaciones muy difíciles en mi vida. Perdí la vista, el gusto y el olfato, pero no he perdido la convicción ni la fuerza, menos ahora".

"Este golpe no me debilita: me compromete más que nunca con una lucha que no es solo mía. A las víctimas del estallido social y a sus familias, les digo que no están solas. Seguiré trabajando por verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, porque una democracia exige que quien abusa del poder del Estado responda ante la justicia y cumpla su condena. Seguiré de pie", cerró.

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