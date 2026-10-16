Otorgan libertad condicional a Patricio Maturana, excarabinero que fue condenado por ataque que dejó ciega a Fabiola Campillai

La Comisión de Libertad Condicional de Talca, de forma unánime, le concedió el beneficio a Patricio Maturana Ojeda, excarabinero condenado por el ataque que dejó ciega a la actual senadora, Fabiola Campillai.

La decisión se hará efectiva a contar del miércoles 2 de diciembre de 2026. “El solicitante gozará del beneficio que por esta resolución se otorga, una vez que cumpla el tiempo mínimo, esto es, a partir del día 2 de diciembre de 2026”, dice el documento.

El exuniformado cumple su condena de 12 años de presidio efectivo por el delito de "apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas" en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina.

El ataque contra Campillai se produjo el 26 de noviembre de 2019, en la comuna de San Bernardo, cuando se dirigía hacia su lugar de trabajo.

Maturana lanzó una bomba lacrimógena en contra de un grupo de personas, impactando de manera directa a la actual senadora.

La agresión provocó lesiones graves en la zona del cráneo de la víctima, quien quedó con pérdida total de la visión, el gusto y el olfato.

Cabe señalar que la parlamentaria manifestó el jueves su rechazo a la solicitud de libertad condicional presentada por el exoficial de Carabineros.

La parlamentaria indicó que este viernes expondría ante la justicia su rechazo a la medida que interpuso Maturana. y acusó que el exuniformado “nunca ha colaborado con la justicia” ni “se ha arrepentido”, y afirmó que “ya cuenta con permisos de salida los fines de semana” y que “se le ha permitido trabajar fuera de la cárcel”.

Además, reflexionó sobre el contexto actual, afirmando que “sectores como libertarios y republicanos presionan y buscan impulsar indultos a criminales por graves violaciones a los derechos humanos”. En ese contexto, pidió respaldo ciudadano: “No podemos permitir el avance de esta impunidad (…). No podemos abrir la puerta para que los criminales salgan de la prisión”.

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