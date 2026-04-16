Camioneros aseguran que nueva alza en el precio del diésel "es una lápida al sector"

Un escenario devastador para el rubro del transporte terrestre es el que proyecta la Confederación de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), luego de que la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) comunicara un alza en el valor de los combustibles.

Mediante una declaración pública, la entidad gremial señaló que “ENAP informó este miércoles los nuevos valores que regirán los precios de los combustibles las próximas semanas. En concreto, se trata de nuevas alzas de precios, en especial del petróleo diésel, que es el insumo principal del transporte terrestre”.

Para dimensionar el impacto económico, desde la agrupación precisaron las cifras involucradas, diciendo que "esta alza, de $36,4 por litro, se suma a la anterior de $580 y que se aplicó el 26 de marzo pasado. Por lo tanto, hoy la industria tiene un sobrecosto de $616 considerando ambas subidas. Si el reajuste del mes anterior significó condenar a miles de transportistas a la incertidumbre más absoluta y dejarlos sin defensa ante los generadores de carga que son quienes imponen las tarifas de fletes, lo anunciado hoy es una lápida al sector”.

Respecto a las gestiones realizadas con el Ejecutivo, el documento emitido por la organización enfatizó que “la Confederación de Dueños de Camiones de Chile transparenta ante la opinión pública que ha hecho todos los esfuerzos posibles de dialogar con las autoridades de Gobierno para, al menos, haber suavizado o hecho más gradual estas alzas. El diálogo se tuvo con el propio Presidente de la República, el Ministro del Interior; antes con el Ministro de Hacienda, y este lunes 13 con cuatro subsecretarios de distintas carteras”.

En la misma línea, los transportistas descartaron estar buscando bonificaciones estatales, argumentando que “hemos sido claros: no pedimos subsidios como sí se les ha dado a otros sectores que también usan combustibles. Solicitamos soluciones que nos permitan resolver los enormes sobrecostos a los que se nos condena. También se pidió a las más altas autoridades llamados claros a los generadores de carga, públicos y privados, a fin de reconocer el nuevo escenario con nuevas tarifas. No sabemos qué se hizo al respecto”.

Al detallar la crisis operativa que enfrentan, los dirigentes expusieron que "la realidad es que hay unos 10.000 camioneros que ya no están trabajando porque se quedaron sin caja para combustible. Queremos tarifas justas y hemos expuesto la brutal realidad que nos estrellamos con un muro. No hay ninguna solución real para las más de 40.000 empresas del sector, que transportan el 95 % de la carga en Chile, que generan unas 250.000 plazas de trabajo y aportan el 6 % del PIB. Se nos pide que traspasemos los mayores costos, pero eso sólo es posible si no existiera el actual esquema de posición dominante de los mandantes, cuyo interés parece ser más eludir reajustes tarifarios”.

Finalmente, la CNDC concluyó su mensaje diciendo que "en este contexto, se declara que, con las nuevas alzas se llegó a un punto de no retorno y los transportistas han quedado sin recursos para seguir trabajando. En este caso, y como advertimos a las autoridades, no se nos puede obligar a trabajar bajo los costos. Eso no es decente y nos llama poderosamente la atención la forma tozuda con que se ha empujado a nuestro sector, perjudicando a todo el país”.

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