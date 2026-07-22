Cámara de Diputados respalda la propuesta de la comisión mixta sobre la megarreforma y el proyecto avanza al Senado

La Cámara de Diputados respaldó la propuesta de la comisión mixta del proyecto para la Reconstrucción Nacional y la iniciativa pasa al Senado.

Con 80 votos a favor, 48 en contra y tres abstenciones, la Sala zanjó la discrepancia que mantenía abierta la tramitación respecto a la fórmula para compensar a las municipalidades por los recursos que dejarán de percibir debido a la exención del impuesto territorial para adultos mayores.

La Tesorería General de la República distribuirá los recursos destinados a compensar la menor recaudación, de manera que cada municipalidad y el Fondo Común Municipal reciban la misma proporción de recursos que habrían percibido de no existir la exención.

Asimismo, se establece que la menor recaudación será estimada anualmente por el Servicio de Impuestos Internos (SII), organismo que deberá informar dichos montos a la Dirección de Presupuestos y a la Tesorería General de la República para efectuar las respectivas transferencias.

La norma también fija una serie de requisitos para acceder a estos recursos compensatorios. Entre ellos, las municipalidades deberán mantener al día la entrega de información exigida por ley y acreditar una reducción de, al menos, un 30% en los plazos promedio de tramitación de permisos municipales respecto del período comprendido entre 2023 y 2025, condición que será regulada mediante un reglamento del Ministerio de Hacienda.

Ahora será el turno del Senado para pronunciarse sobre el informe de la comisión mixta. Si la Cámara Alta lo aprueba, el proyecto de Reconstrucción Nacional será despachado del Congreso.

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