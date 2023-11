Cámara de Comercio refuta a Aduanas por problema informático; "El sistema estaba totalmente colapsado"

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) refutó las declaraciones de Aduanas y señaló que “el sistema estaba totalmente colapsado, es minimizar el problema".

A través de un comunicado, el Servicio Nacional de Aduanas descartó “que las operaciones de Comercio Exterior estén paralizadas, pese a las intermitencias de nuestra plataforma productiva".

Al respecto, en conversación con Emol, el vicepresidente de la CNC, Kenneth Werner, señaló que "los sistemas computacionales que tiene la aduana, que permiten el intercambio fluido de información entre los agentes de aduana -que son auxiliares de la función pública aduanera- , y los importadores, esta interconexión que se hace a través de los sistemas, no funcionó desde el domingo y después 'a media máquina' con sistemas relativos".

"Es que la aduana dice que prácticamente no hubo ni un problema, que son pequeñas intermitencias, me parece que eso no es correcto, porque el sistema estaba totalmente colapsado", puntualizó.

En ese sentido, sostuvo que "yo no le podría decir que el sistema actuó normalmente y que se aprobó todo por algunas intermitencias, eso es minimizar el problema, si fuera así no estaríamos con esta preocupación".

Werner explicó que esta situación de debe abordar con la mayor preocupación por partes de las autoridades debido a que el “34% del erario nacional ingresa a través del IVA que se pagan las importaciones de mercancías, por lo tanto, es una función muy importante, clave para el comercio exterior y no puede ser mirada como el patio de atrás".

Asimismo, indicó que la problemática “definitivamente es un problema de recursos, yo estoy convencido de que es un problema de recursos. No me corresponde, no sé exactamente si están los recursos, si están mal administrados o definitivamente faltan recursos".

En cuanto al impacto que esto estaría generado, el presidente de la CNC comentó que este ¡tema es muy dinámico porque si uno no hace la operación de importación en el día en que corresponda, antes de que llegue la nave, -y por lo general las declaraciones se presentan el día anterior- esas mercaderías incurren en costos que son elevadísimos”.

"Un contenedor que no se retira en forma directa, o sea que no tiene su declaración de importación tramitada antes de la llegada del medio transporte, incurre en un gasto de aproximadamente entre $400 mil y un millón de pesos por contenedor, solamente por el hecho del cambio de sistema, de anticipado ha llegado", detalló y añadió que entonces, “si usted tiene una cantidad de operaciones, 1.000 o 1.500 operaciones en esta situación, los costos son elevadísimos".

