Cae clan narco «Los Macaya»: 13 detenidos tras masivo operativo en San Bernardo

Un amplio operativo desarrollado por el OS7 de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Occidente, permitió desarticular una banda familiar narco conocida como “Los Macaya”, dedicada al tráfico de drogas en San Bernardo.

La intervención fue resultado de una investigación de larga data, que se concretó durante la tarde de este miércoles 10 de junio con la intervención de 12 domicilios y la detención de 13 personas en esa comuna de región Metropolitana.

La capitán Belén Galaz, del OS7 de Carabineros, señaló que durante el procedimiento se logró incautar una importante cantidad de droga, entre ellas pasta base de cocaína, marihuana y codeína. "Mantenemos 13 detenidos y una gran cantidad de droga incautada, la que estaba lista para su comercialización", indicó.

Además, la oficial explicó que varios de los detenidos pertenecen a un clan familiar conocido como "Los Macaya", grupo que –según la investigación– llevaba años operando en distintos puntos del sector para desarrollar actividades vinculadas al microtráfico. "El fin de Carabineros es sacar a estas personas que se dedican a este tipo de ilícitos y devolver la seguridad a la ciudadanía", expresó.

También destacó que los inmuebles intervenidos contaban con complejos sistemas de seguridad, incluyendo múltiples rejas y barreras de acceso. Sin embargo, gracias al trabajo del personal especializado, como el GOPE, fue posible ingresar a los domicilios e incautar diversos medios de prueba relevantes para la investigación.

Respecto de la eventual participación de integrantes de la organización desde recintos penitenciarios, Galaz precisó que esa arista continúa siendo investigada mediante el análisis de la evidencia obtenida durante el operativo.

Por su parte, el fiscal Javier Rojas, de la Fiscalía Occidente, destacó el trabajo coordinado de análisis criminal realizado junto al OS7 para desarticular esta estructura delictual. Según explicó, la organización mantenía una estructura jerárquica liderada por un sujeto que incluso utilizaba el domicilio de su madre para almacenar droga. En esa casa se encontraron más de 3.000 dosis de pasta base de cocaína, además de otros puntos de venta distribuidos en distintas viviendas del sector.

Los inmuebles utilizados para la venta de drogas funcionaban como verdaderos búnkeres, equipados con puertas blindadas de acero para resguardar la actividad ilícita y dificultar la labor policial.

Asimismo, la investigación permitió establecer que el clan familiar, utilizaba menores de edad tanto para labores de vigilancia como para la venta de drogas, organizándolos mediante sistemas de turnos para mantener la operación de los puntos de comercialización.

Hasta ahora, la cifra de detenidos alcanza las 13 personas, mientras se está verificando las edades de algunos de los involucrados para determinar las acciones judiciales correspondientes y definir su situación procesal.

PURANOTICIA