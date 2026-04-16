Brutal crimen en Santiago: mujer es hallada asesinada con múltiples heridas en plena vía pública

Durante la madrugada de este jueves, un macabro hallazgo tuvo lugar en el barrio Matta de la comuna de Santiago, donde una mujer fue asesinada en plena vía pública. El hecho quedó al descubierto cerca de las 2 de la madrugada en la intersección de las calles Santa Rosa y Pedro Lagos. En ese punto, un inspector municipal que patrullaba la zona divisó el cadáver oculto entre unos matorrales. Hasta ahora, no existen personas detenidas por este crimen que ya está siendo indagado por la PDI.

Al examinar a la víctima, el funcionario de seguridad se percató de que la mujer tenía evidentes lesiones provocadas por un arma blanca. Frente a esta situación, alertó de inmediato a efectivos de Carabineros, quienes se desplazaron rápidamente para resguardar el sitio del suceso.

Sobre el procedimiento adoptado, el capitán Francisco Ortega entregó los primeros antecedentes oficiales. "nos trasladamos al lugar como personal policial y contratamos la veracidad de los hechos", declaró el oficial. En la misma línea, detalló el estado en que fue hallada la víctima: "Esta persona se encontraba sin signo vital en el lugar, con claro indicio de intervención del terceros y distintas heridas cortopunzantes en el cuerpo". Finalmente, el uniformado precisó que "Se trataría de un homicidio de la vía pública, de una persona mayor de edad, de sexo femenino sin identificar".

Las diligencias para esclarecer este asesinato quedaron en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI, tras recibir la orden directa de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. De acuerdo a los datos preliminares manejados por los investigadores, la mujer fallecida correspondería a una persona en situación de calle.

Mientras se realizaban los peritajes de rigor en el lugar de los hechos, el subcomisario Ítalo Alfaro abordó las primeras hipótesis del caso. El detective indicó que, por el momento, las sospechas apuntan a que el autor del crimen sería solo una persona.

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