Boric tras recibir a Gazmuri: "No reconocemos el proclamado triunfo de Maduro"

Este sábado, el Presidente Gabriel Boric recibió en el Palacio de La Moneda a Jaime Gazmuri, el embajador de Chile en Venezuela, quien junto con el personal diplomático chileno en Caracas, fue expulsado por el gobierno de Nicolás Maduro.

La expulsión se produjo después de que Chile se negara a reconocer el triunfo de Maduro en las recientes elecciones presidenciales, cuyo resultado fue anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela. Boric había declarado previamente que esperarían la verificación del resultado por parte de organismos internacionales independientes antes de reconocerlo.

En su cuenta de X, Boric calificó la expulsión del personal diplomático como "intempestiva" e "injustificada".

"Mantenemos nuestra posición: No reconocemos el proclamado triunfo de Maduro y no validaremos ningún resultado que no esté verificado por organismos internacionales independientes", afirmó.

Además, Boric hizo un llamado a respetar los derechos humanos de los manifestantes en Venezuela y a poner fin a las detenciones arbitrarias y la violencia.

